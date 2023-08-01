Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 1 Ağustos 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde gibi soruların yanıtları yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sürekli olarak don depremler ile güncelliyor. İşte 1 Ağustos 2023 Salı günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? (1 AĞUSTOS 2023 SALI)

Bugün gerçekleşen depremlerin büyüklüğü, şiddeti, merkezüssü ve derinliğine ilişkin bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean paylaşılıyor. İşte son depremler listesi...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2023.08.01 08:41:12 37.6347 35.9102 5.0 -.- 2.5 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.08.01 08:27:56 37.2748 28.4167 26.0 -.- 2.2 -.- KOZAGAC-(MUGLA) İlksel

2023.08.01 07:33:57 38.5430 40.4288 2.7 -.- 2.3 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel

2023.08.01 07:32:30 37.1560 36.9697 16.5 -.- 1.3 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.08.01 07:30:21 39.2363 40.2203 5.0 -.- 2.5 -.- ACIKGUNEY-KIGI (BINGOL) İlksel

2023.08.01 07:11:12 38.7912 32.9202 8.3 -.- 2.0 -.- DAMLAKUYU-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel

2023.08.01 07:08:14 38.0977 36.6928 4.4 -.- 1.3 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.01 06:55:10 38.0995 38.4577 10.2 -.- 2.3 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.08.01 06:46:01 38.5383 37.2713 5.0 -.- 1.5 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.01 06:42:57 37.5977 37.2483 3.1 -.- 1.8 -.- KAZANLIPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.01 06:10:05 37.9733 36.4198 11.4 -.- 1.7 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.01 05:57:17 37.4863 35.7707 17.4 -.- 1.0 -.- ORUCLU-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.08.01 05:44:51 37.8727 27.7087 3.8 -.- 1.4 -.- KARABAG-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel

2023.08.01 05:33:15 38.3567 37.1367 10.1 -.- 1.5 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.01 05:31:05 38.3830 37.3600 4.2 -.- 1.8 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.01 05:22:51 38.4178 37.3460 9.0 -.- 1.5 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.01 05:20:11 38.1208 37.7110 14.0 -.- 1.8 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.01 04:56:45 37.3338 37.0377 3.9 -.- 2.1 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.01 04:34:56 39.5695 42.7103 21.8 -.- 1.4 -.- ASAGIKULECIK-TUTAK (AGRI) İlksel

2023.08.01 04:31:52 38.2580 37.2372 12.3 -.- 1.3 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.01 04:17:48 37.2567 37.0020 13.9 -.- 1.2 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.01 03:54:28 37.8747 27.1627 5.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.08.01 03:43:59 39.1507 27.7953 9.5 -.- 1.3 -.- HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2023.08.01 03:28:26 37.2230 36.9067 7.0 -.- 1.6 -.- NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.08.01 03:24:25 37.5795 35.7857 1.1 -.- 1.1 -.- OZBASI-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.08.01 03:22:40 38.3645 37.5357 13.2 -.- 1.0 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.01 03:11:20 38.4087 36.5238 5.8 -.- 1.0 -.- TAVLAKOY-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.08.01 02:35:33 38.8030 26.6565 8.6 -.- 2.1 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.08.01 01:59:59 37.5727 35.8080 16.8 -.- 0.7 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.08.01 01:35:03 39.1370 25.9618 6.8 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.08.01 01:27:07 38.0990 36.7525 7.3 -.- 1.4 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.01 01:20:25 37.7135 29.2325 3.1 -.- 1.3 -.- KARATEKE-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2023.08.01 01:20:24 37.9908 36.3122 23.1 -.- 1.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.01 01:19:48 36.0873 36.2008 35.4 -.- 1.9 -.- KOZKALESI-ALTINOZU (HATAY) İlksel

2023.08.01 01:12:25 38.2687 38.5743 8.6 -.- 1.8 -.- TANISIK-(MALATYA)



