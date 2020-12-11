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Azerbaycan’a kimlikle gidiliyor mu? Azerbaycan’a vize var mı? Azerbaycan kimlikle gidilir mi?

11.12.2020 11:45 | Son Güncelleme:
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Azerbaycan’a kimlikle gidiliyor mu? Azerbaycan’a vize var mı? Azerbaycan kimlikle gidilir mi?

Azerbaycan’a seyahat etmek isteyen vatandaşlar tarafından bir süredir Azerbaycan’a kimlikle gidiliyor mu sorusu soruluyordu. Bu doğrultuda Azerbaycan’a vize var mı diye merak ediliyordu. Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke arasında imzalanan protokolü duyurdu. Peki, Azerbaycan kimlikle gidilir mi?

Azerbaycan’a seyahat gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından bir süredir Azerbaycan kimlikle gidilir mi sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Konuyla ilgili önemli ve güncel bir gelişme yaşandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Azerbaycan arasında imzalanan protokolü duyurdu.

AZERBAYCAN’A KİMLİKLE GİDİLİYOR MU?

Azerbaycan kimlikle giriş konusunda açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter’dan bir paylaşım yaparak güncel gelişmeyi duyurdu. Bakan Çavuşoğlu paylaşımında; "Kardeşim Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. Tek Millet İki Devlet'e de bu yakışır! Hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN’A VİZE VAR MI?

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Azerbaycan Cumhuriyetleri vatandaşlarının karşılıklı ziyaretlerinde kimlikle seyahat imkanı tanıyan protokolün imzalanmasına ilişkin açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 9-10 Aralık tarihlerinde Azerbaycan'a gerçekleştirdiği seyahat sırasında imzalanan ve iki ülke vatandaşlarının, kimlik kartlarıyla karşılıklı ziyaretlerine imkan tanıyan protokolden büyük memnuniyet duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan’ın Türk vatandaşlarına uyguladığı vizeyi kaldırmasının hemen akabinde, 25 Şubat tarihinden itibaren iki ülke vatandaşlarının vizesiz ikamet sürelerinin 30 günden 90 güne çıkartıldığı hatırlatılarak, "Sayın Bakanımızın Azerbaycanlı mevkidaşıyla 10 Aralık tarihinde imzaladığı bu protokol ile de iki ülke vatandaşları sadece kimlik kartı ibraz etmek suretiyle Türkiye ve Azerbaycan’a gidebileceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Halklarımız arasındaki teması daha da artıracak olan bu yeni düzenleme aynı zamanda Can Azerbaycan ile ilişkilerimizin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından son derece anlamlıdır." mesajı paylaşıldı.

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