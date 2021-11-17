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  4. Azerbaycan açıkladı: Ermenistan ile çatışmalarda 7 asker şehir oldu

Azerbaycan açıkladı: Ermenistan ile çatışmalarda 7 asker şehir oldu

17.11.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan sınırında çıkan çatışmada 7 askerin şehit olduğunu, 10 askerin ise yaralandığını duyurdu.

Azerbaycan açıkladı: Ermenistan ile çatışmalarda 7 asker şehir oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınırdaki durumun kontrol altına alındığı ifade edilerek, “Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durum 16 Kasım akşamından sonra kontrol altında alındı. Ermenistan'ın devlet sınırında giriştiği provokasyon ve askeri ‘macera’ tamamen boşa çıktı. Operasyonel koşullar departmanlarımızın kontrolündedir. Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ülkemizin egemen topraklarında hizmet vermeye devam etmektedir. Ermenistan provokasyonunun yarattığı gerilim ve çatışmanın sorumluluğu tamamen Ermeni askeri-politik liderliğine aittir” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ermenistan
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