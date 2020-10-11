Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a ültimatom

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı. Gence şehri Ermenistan saldırısında en kaza döndü. Ermenistan'ın saldırılarına ilişkin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İham Aliyev yaptığı açıklamada, "Azerbaycan tarafı tüm bunlara layıkıyla cevap verecek." dedi.

"AZERBAYCAN BUNLARA CEVAP VERECEK"

Aliyev açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Ermenistan ateşkesi ihlal etti ve Gence'deki sivillere roket attı. Bu bir savaş suçu ve Cenevre Sözleşmelerinin ağır bir ihlalidir. Roket saldırısı Ermenistan'ın Vardenis bölgesinden yapıldı. Sonuç olarak 41 Azerbaycanlı sivil öldürüldü ve 200'den fazla kişi yaralandı. Ermeni tarafının amacı kurtarılan bölgeleri yeniden işgal etmektir. Ermenistan'ın askeri ve siyasi liderliği suçlarından sorumludur. Azerbaycan tarafı tüm bunlara haysiyetle cevap verecek! Rus arabuluculuğundaki görüşmelere saygısızlık ve Ermeni faşizminin bir başka tezahürü. Bu aşağılık işler Azerbaycan halkının iradesini asla bozamaz!"

(DHA)

