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Azerbaycan'da karantina uygulaması 1 Nisan'a kadar uzatıldı

16.01.2021 14:10 | Son Güncelleme:
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Azerbaycan'da karantina uygulaması 1 Nisan'a kadar uzatıldı

Azerbaycan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan karantina uygulaması 1 Nisan'a kadar uzatıldı, bazı kısıtlamalar ise kaldırıldı.

Azerbaycan Bakanlar Kurulunun aldığı karara göre, karantina uygulaması mart sonuna kadar devam edecek.

Sokağa çıkışlarda SMS'le izin alma uygulaması 18 Ocak itibarıyla kaldırılırken, 25 Ocak'tan itibaren bireysel ticaretle uğraşan iş yerleri, kuaförler ve güzellik salonları faaliyete başlayacak. Şehirler arası gidiş gelişler de bu tarihten itibaren serbest olacak.

Azerbaycan'da bir süredir kapalı olan kafe ve restoranlar ise 1 Şubat'ta açılacak.

Karantina döneminde açık ve kapalı alanlarda maske kullanımı zorunluluğu devam edecek, hafta sonları ülke genelinde toplu taşıma araçları çalışmayacak.

AŞILAMA SÜRECİ 18 OCAK'TA BAŞLIYOR

Azerbaycan'da Kovid-19 aşılama süreci 18 Ocak'ta başlayacak. Türkiye gibi Azerbaycan da SinoVac aşısını tercih etti ve ülkeye aşamalı olarak 4 milyon doz aşının getirilmesi planlanıyor. Ülkede daha sonra yine aşı alınarak nüfusun yüzde 40'ının aşılanması hedefleniyor.

Resmi verilere göre ülkede bugüne kadar 226 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi. Yaklaşık 214 bin Kovid-19 hastasının iyileştiği ülkede 2 bin 983 kişi yaşamını yitirdi.

Azerbaycan'da yaklaşık 10 bin Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

(AA)

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