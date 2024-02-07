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  4. Azerbaycan'da seçim heyecanı! İlham Aliyev oyların yüzde 93,9'unu aldı

Azerbaycan'da seçim heyecanı! İlham Aliyev oyların yüzde 93,9'unu aldı

07.02.2024 19:23 | Son Güncelleme:
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Azerbaycan'da yapılan sandık çıkış anketine göre, İlham Aliyev cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 93,9'unu aldı.

Azerbaycan'da seçim heyecanı! İlham Aliyev oyların yüzde 93,9'unu aldı

ABD şirketi "Oracle Advisory Group", Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçiminde sandık çıkış anketi gerçekleştirdi.

OYLARIN YÜZDE 93,9'UNU ALDI

Ankete göre, mevcut cumhurbaşkanı İlham Aliyev oyların yüzde 93,9'unu alırken, Aliyev'i yüzde 1,8 oyla bağımsız aday Zahid Oruç takip etti.

Sandık çıkış anketine göre, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa 1,5, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev 1,2, Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev 0,9, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev 0,4 ve bağımsız aday Fuat Aliyev 0,3 oy aldı.

7 YIL GÖREVDE OLACAK

Azerbaycanlılar, 7 yıl ülkeyi yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmişti.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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