HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Azerbaycan'dan Ermenistan'a 10 gün ek süre

Azerbaycan'dan Ermenistan'a 10 gün ek süre

15.11.2020 14:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Azerbaycan'dan Ermenistan'a 10 gün ek süre

Azerbaycan, iklim şartları ve doğa koşulları nedeniyle Kelbecer'in boşaltılması için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, işgal altındaki Kelbecer ilini boşaltmaları için Ermenistan'a 10 gün daha süre verdiklerini açıkladı.

Hacıyev, düzenlediği basın toplantısında, Erivan yönetiminin Rusya aracılığı ile Kelbecer'den çıkmak için biraz daha süre istediğini, Azerbaycan'ın da insanlık sergileyerek sürenin 25 Kasım'a kadar uzatılmasını kabul ettiğini bildirdi.

Bölgede hava koşullarının zorlaştığını, o yöndeki tek yol olan Zod-Varnenis yolunun da dar olduğunu hatırlatan Hacıyev, Azerbaycan'ın bu koşulları dikkate alarak Ermenistan'a sivillerin çıkartılması için süre verdiğini kaydetti.

Hacıyev, Kelbecer'deki Ermeni nüfusunun oraya 1993'te gerçekleştirilen işgalden sonra yasa dışı yerleştirildiğini de hatırlattı.

Rusya'nın ara buluculuğunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında 10 Kasım'da yapılan anlaşma gereği Ermenistan ordusunun 15 Kasım'da Kelbecer'i terk etmesi bekleniliyordu.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Bill Gates'ten flaş hamle! 70 milyon dolarlık ek fon sağlayacakBill Gates'ten flaş hamle! 70 milyon dolarlık ek fon sağlayacak
İstismar tartışmalarından sonra skandal karar! Netflix’in olay yaratan filmi Cuties En İyi Uluslararası Film dalında yarışıyor İstismar tartışmalarından sonra skandal karar! Netflix’in olay yaratan filmi Cuties En İyi Uluslararası Film dalında yarışıyor

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'

Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'

Cinsel organı görünmüştü! Olay yorum

Cinsel organı görünmüştü! Olay yorum

İmamoğlu 'gecikiyorsunuz' dedi, Bakan Koca'dan cevap geldi

İmamoğlu 'gecikiyorsunuz' dedi, Bakan Koca'dan cevap geldi

Koronavirüse karşı 'iki hafta tam kapanma' önerisi

Koronavirüse karşı 'iki hafta tam kapanma' önerisi

Böylesi görülmedi! Kaza yapan araçlarla selfie hobisi oldu

Böylesi görülmedi! Kaza yapan araçlarla selfie hobisi oldu

Dünyaya umut olan Türk doktorlardan yeni açıklama

Dünyaya umut olan Türk doktorlardan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Koronalı vizon paniği: Türkiye sınırına dayandı!

Koronalı vizon paniği: Türkiye sınırına dayandı!

Bakan Koca'dan korkutan uyarı! 'Büyük şehirlerimizde...'

Bakan Koca'dan korkutan uyarı! 'Büyük şehirlerimizde...'

Bakan Soylu'nun acı günü!

Bakan Soylu'nun acı günü!

Diğer Haberler

Bill Gates'ten adil korona tedavisi için 70 milyon dolarlık fon

Bill Gates'ten flaş hamle! 70 milyon dolarlık ek fon sağlayacak

İsrail ordusu Gazze'yi vurdu

İsrail ordusu Gazze'yi vurdu

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a suikast ve darbe girişimi engellendi

Paşinyan'a suikast ve darbe girişimi

Putin, Aliyev ve Paşinyan ile telefonda görüştü

Putin, Aliyev ve Paşinyan arasında kritik görüşme

İngiltere’de Sir Tom Moore kılığına giren 6 yaşındaki çocuk 10 bin sterlinden fazla bağış topladı

Girdiği kılıkla 10 bin sterlinden fazla bağış topladı

Avusturya’da 3 haftalık karantina ilan edildi

Avusturya’da 3 haftalık karantina ilan edildi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.