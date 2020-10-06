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Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Ermenistan’ın çatışmalarda kullandığı teröristlerin ses kaydını paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 17:01 | Son Güncelleme

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Ermenistan’ın çatışmalarda kullandığı teröristlerin ses kaydının paylaşımında Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik askeri saldırısında Irak ve Suriye’den getirilen terör örgütü üyeleri de dahil olmak üzere yabancı paralı askerleri aktif olarak kullandığı ortaya çıktı.Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Ermenistan’ın çatışmalarda kullandığı teröristlerin ses kaydını paylaştı.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Ermenistan’ın çatışmalarda kullandığı teröristlerin ses kaydının paylaşımında Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik askeri saldırısında Irak ve Suriye’den getirilen terör örgütü üyeleri de dahil olmak üzere yabancı paralı askerleri aktif olarak kullandığı ortaya çıktı.
Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Ermenistan’ın çatışmalarda kullandığı teröristlerin ses kaydını paylaştı. Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi (DTX) Halkla İlişkiler Departmanından yapılan açıklamada, DTX, ülkemize yönelik askeri operasyonlara karışan PKK bağlantılı teröristlerin telsiz konuşmalarını yakaladığı belirtildi.
Ses kayıtlarında teröristler Ermeni tarafındaki zor durumu ve çok sayıda can kaybını, Azerbaycanlıların insansız hava araçlarını etkin bir şekilde kullanmasını konuşuyor ve Ermenilerin bilgileriyle aldatılıp çatışma bölgesine geldikleri için üzüntülerini dile getirdikleri aktarıldı.

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