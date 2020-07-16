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Azerbaycan Dışişleri Bakanı görevden alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.07.2020 14:26 | Son Güncelleme

Azerbaycan'da bir son dakika gelişmesi yaşandı. Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov görevinden alındı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı görevden alındı

12 Temmuz'dan bu yana Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaların sürdüğü Kafkasya'da, bugün sürpriz bir görevden alma haberi geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'u görevden aldı.

Memmedyarov'un görevden alınmasına ilişkin kararı imzalayan Aliyev, Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov'u Dışişleri Bakanı olarak atadı.

Dışişleri Bakanlığı görevine 2004'te atanan Memmedyarov, dün bakanlar kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından eleştirilmişti.

Aliyev, Memmedyarov'un Dağlık Karabağ çözüm süreci müzakerelerinde başarısız olduğunu, 12 Temmuz'da sınırda çatışmalar başladığında ise yeterli şekilde faaliyet gösteremediğini belirtmişti.

Aliyev, bakanlar kurulu toplantısının ardından "Dışişleri ne yapıyordu? Neredeydi? 12 Temmuz’daki olaydan sonra hepimiz iş yerindeydik. Başbakan iş yerindeydi, ben sabaha kadar iş yerindeydim. Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, İçişleri Bakanı, istihbarat servisleri... Ama Dışişleri Bakanı’nı bulamadım" demişti.

Azeri yetkililer, Dışişleri Bakanı'nın evden çalıştığını bildirmişti.

Elmar Memmedyarov, son olarak Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la Tovuz bölgesindeki çatışmaları görüşmüştü.

Son yılların en şiddetli çatışmasının gerçekleştiği yer Dağlık Karabağ değil, iki ülkenin de kuzeyi. Şimdiye kadar aralarında bir tümgeneralin de olduğu 11 Azeri asker ile bir sivil hayatını kaybetti. Ermenistan tarafında ise aralarında yüksek rütbeli subayların da olduğu dört asrer Azeri ordusu tarafından öldürüldü.

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