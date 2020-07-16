Azerbaycan Dışişleri Bakanı görevden alındı

Elmar Memmedyarov, son olarak Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la Tovuz bölgesindeki çatışmaları görüşmüştü.

Son yılların en şiddetli çatışmasının gerçekleştiği yer Dağlık Karabağ değil, iki ülkenin de kuzeyi. Şimdiye kadar aralarında bir tümgeneralin de olduğu 11 Azeri asker ile bir sivil hayatını kaybetti. Ermenistan tarafında ise aralarında yüksek rütbeli subayların da olduğu dört asrer Azeri ordusu tarafından öldürüldü.

