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Azerbaycan ele geçirilen son ganimetlerin görüntülerini paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 15:27 | Son Güncelleme

Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah ve mühimmatın ganimet olarak ele geçirildiği belirtildi.

Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah ve mühimmatın ganimet olarak ele geçirildiği belirtildi. Öte yandan Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında direnemeyen Ermenistan askerleri cephe bölgesindeki silahlarını ve araçlarını bırakarak kaçtı.

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