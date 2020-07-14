Azerbaycan: Ermeni güçleriyle çatışmada biri general 7 asker öldü

Azerbaycan, Ermeni güçleriyle sınırda yaşanan çatışmaların üçüncü gününde, biri general olmak üzere altı subay ve bir erin öldüğünü duyurdu.

Böylece, çatışmalarda ölen Azeri asker sayısı 11'e yükseldi.

Azerbaycan yönetimi, kuzeydoğu Ermenistan'la sınır hattını oluşturan Tavuş'taki Tovuz bölgesinde şiddetli çatışmaların sürdüğünü söylüyor.

Ermenistan da iki subaylarının öldüğünü açıkladı. Güneydeki, aidiyeti tartışmalı bölge Dağlık Karabağ'da da durumun gergin olduğu bildiriliyor.

Her iki taraf da birbirini sınırdaki sivil bölgelerini topçu ateşine tutmakla suçluyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Agdam köyünde 76 yaşındaki bir adamın Ermeni top ateşi sonucu öldüğünü açıkladı.

Bakanlık daha önce de tank ve top ateşinin açıldığı pazar ve pazartesi günkü çatışmalarda dört kişinin öldüğünü açıklamışı.

Bu arada Ermenistan da Azerbaycan'ı Berd kasabasını top ateşine tutmakla suçladı.

Ermenilerin kontrolündeki Dağlık Karabağ sorunu çözüme kavuşturalamadı.

Azeri Ordusu, Ermenistan'a ait, tahkimatlı bir mevzinin ve topların yok edildiğini, "yüzlerce" Ermeni askerinin öldüğünü ya da yaralandığını bildirdi.