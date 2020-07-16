HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada! 1 Azeri asker şehit

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada! 1 Azeri asker şehit

DÜNYA HABERLERİ  | 16.07.2020 17:41 | Son Güncelleme

Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan çatışmalarda Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada! 1 Azeri asker şehit

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırın Tovuz bölgesinde sabah saatlerinden itibaren aktif muharebe operasyonları gerçekleştirildiği bildirildi.

ERMENİSTAN ORDUSUNDAN 20 ASKER ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, Ermenistan ordusundan yaklaşık 20 askerin öldürüldüğü, 1 zırhlı araç, 1 radyoelektronik harp aracı ile bazı mevzilerinin imha edildiği belirtildi.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan bir sözleşmeli erin şehit olduğu kaydedildi.

12 TEMMUZ'DA SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNULMUŞTU

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 1011 kişi öldüABD'de son 24 saatte koronavirüsten 1011 kişi öldü
Adli tatil ne zaman başlıyor? 2020 adli tatil tarihleriAdli tatil ne zaman başlıyor? 2020 adli tatil tarihleri

En Çok Okunan Haberler

Azerbaycan Dışişleri Bakanı görevden alındı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı görevden alındı

Perinçek'ten olay yaratan iddia:15 Temmuz gecesi SMS gönderildi

Perinçek'ten olay yaratan iddia:15 Temmuz gecesi SMS gönderildi

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Ev ve araba alım-satımında önemli gelişme! Çok ağır cezalar söz konusu...

Ev ve araba alım-satımında önemli gelişme! Çok ağır cezalar söz konusu...

Sağlık Bakanlığı son verileri yayınladı! İki bölge alarm veriyor

Sağlık Bakanlığı son verileri yayınladı! İki bölge alarm veriyor

Askeri birlikte koronavirüs alarmı! Sayı 449'a yükseldi

Askeri birlikte koronavirüs alarmı! Sayı 449'a yükseldi

İlginizi Çekebilir

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Diğer Haberler
'Katlanan adam' 25 yıl sonra yürüyecek

'Katlanan adam' 25 yıl sonra yürüyecek

Koronavirüs: Rus bilgisayar korsanları, Covid 19 aşı çalışmalarını hedef aldı

'Dükler' koronavirüs aşısını hedef aldı

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 1011 kişi hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 1011 kişi öldü

Çin’de 244 milyon yıl öncesine ait balık fosili bulundu

244 milyon yıl öncesine ait balık fosili bulundu

İngiltere'den kritik iddia: Rus hackerlar aşı çalışmalarımıza sızıyor

İngiltere: Rus hackerlar aşı çalışmalarımıza sızıyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanı görevden alındı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı görevden alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.