Azerbaycan: Ermenistan temas hattındaki üç bölgeye ateş açıyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerine Ermenistan ordusu tarafından ateş açılıyor” ifadeleri kullanıldı.

ERMENİSTAN: AZERBAYCAN ATEŞ AÇMAYA DEVAM EDİYOR

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan ise Azerbaycan askerlerinin temas hattının güneyine yoğun şekilde ateş açmaya devam ettiğini ifade etti.

Facebook’tan açıklama yapan Hovhannisyan, "Temas hattındaki gerginlik gece saatlerinde şiddetini sürdürdü. Şu anda düşman güney yönünde yoğun şekilde ateş açmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

