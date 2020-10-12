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Azerbaycan: Ermenistan temas hattındaki üç bölgeye ateş açıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 12.10.2020 11:54 | Son Güncelleme

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin Dağlık Karabağ'daki temas hattındaki üç bölgeye ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerine Ermenistan ordusu tarafından ateş açılıyor” ifadeleri kullanıldı.

ERMENİSTAN: AZERBAYCAN ATEŞ AÇMAYA DEVAM EDİYOR

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan ise Azerbaycan askerlerinin temas hattının güneyine yoğun şekilde ateş açmaya devam ettiğini ifade etti.

Facebook’tan açıklama yapan Hovhannisyan, "Temas hattındaki gerginlik gece saatlerinde şiddetini sürdürdü. Şu anda düşman güney yönünde yoğun şekilde ateş açmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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