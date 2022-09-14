Azerbaycan'ın acı günü... Şehitler uğurlanıyor

Azerbaycan ile Ermenistan sınırında 12 Eylül Pazartesi gecesi başlayan çatışmalarda çok sayıda asker şehit oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyon gerçekleştirdiği belirtilmiş ve ordudan 42, Devlet Sınır Hizmetleri askeri personelinden 8 toplam 50 askerin şehit olduğu bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Aliyev de sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, "Şehitlerin kadı yerde kalmadı" ifadelerini kullanmıştı.

ŞEHİTLER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şiddetli çatışmaların ve saldırıların yaşandığı sınır bölgelerinde şehit olan askerler son yolculuklarına uğurlandı.

Çatışmalarda şehit düşen Astsubay Sebuhi Ahmedov da Bakü'deki şehitlikte defnedildi. Ailesi olmadığı ve çocuk evinde büyüdüğü öğrenilen Ahmedov'un cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı.



