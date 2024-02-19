Azerbaycan'la yeni anlaşmalar imzalandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i resmi törenle karşıladı. Aliyev'in bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "merhaba asker" diyerek selamladı. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayrakların ve askerlerin de yer aldığı törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu tarafından Azerbaycan Zafer Marşı da çalındı.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Aliyev, heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Azerbaycan ile iş birliğimizin merhum Aliyev'in işaret ettiği tek millet iki devlet anlayışıyla devam ettiğini görüyoruz.

Kars-Nahçıvan demiryolu için en yüksek verimi alabilmemiz için yenileme çalışmalarının tamamlanması lazım. TANAP'ın kapasitesinin artırılması da önceliklerimiz arasındadır. Iğdır-Nahçıvan boru hattı projesi ile enerji iş birliğimiz yeni bir boyut kazandırdık.

Karabağ'da işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde tarihi bir fırsat penceresi açıldı. Bu pencerenin kapanmaması çok önemlidir. Ermenistan'ın uzun vadeli düşünerek bu süreyi değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Geçtiğimiz günlerde yaşanan eylemlerin bir daha yaşanmaması gerektiğine inanıyorum.

Önceki hafta Maraş'a yaptığımız ziyarette Azerbaycan tarafından yönetilen çalışmalar hakkında bilgi aldık. Avrupa Konseyi Parlementer Meclisi'nde Azerbaycan heyetinin bu sene toplantılara katılımın engellenmesi yönünde alınan karar karşısında tepkimizi güçlü şekilde gösterdik. Kardeşim Aliyev'e bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.