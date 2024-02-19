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Azerbaycan'la yeni anlaşmalar imzalandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı

19.02.2024 16:36 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. İmzaların ardından iki lider önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda, "Karabağ'da işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde tarihi bir fırsat penceresi açıldı. Bu pencerenin kapanmaması çok önemli." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'la yeni anlaşmalar imzalandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i resmi törenle karşıladı. Aliyev'in bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

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ZAFER MARŞI ÇALINDI

Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "merhaba asker" diyerek selamladı. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayrakların ve askerlerin de yer aldığı törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu tarafından Azerbaycan Zafer Marşı da çalındı.

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Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Aliyev, heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

  • Azerbaycan ile iş birliğimizin merhum Aliyev'in işaret ettiği tek millet iki devlet anlayışıyla devam ettiğini görüyoruz.

  • Kars-Nahçıvan demiryolu için en yüksek verimi alabilmemiz için yenileme çalışmalarının tamamlanması lazım. TANAP'ın kapasitesinin artırılması da önceliklerimiz arasındadır. Iğdır-Nahçıvan boru hattı projesi ile enerji iş birliğimiz yeni bir boyut kazandırdık.

  • Karabağ'da işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde tarihi bir fırsat penceresi açıldı. Bu pencerenin kapanmaması çok önemlidir. Ermenistan'ın uzun vadeli düşünerek bu süreyi değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Geçtiğimiz günlerde yaşanan eylemlerin bir daha yaşanmaması gerektiğine inanıyorum.

  • Önceki hafta Maraş'a yaptığımız ziyarette Azerbaycan tarafından yönetilen çalışmalar hakkında bilgi aldık. Avrupa Konseyi Parlementer Meclisi'nde Azerbaycan heyetinin bu sene toplantılara katılımın engellenmesi yönünde alınan karar karşısında tepkimizi güçlü şekilde gösterdik. Kardeşim Aliyev'e bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.

Aliyev'in açıklamalarından satır başları:

  • Aziz kardeşim size minnettarım. Cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra ilk resmi ziyaretim kardeş ülkeyedir, bu bir gelenektir. Türkiye bugün dünya çapında söz sahibidir.

  • Türkiye ve Azerbaycan birliği sadece bölge için değil Avrasya için önemli etkendir. Türk dünyasının birleşmesi, ortak kültürlere sahip halkların bir arada olması, her bir Türk Devletleri Teşkilatı üyesinin gücüne güç katacak.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır
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Recep Tayyip Erdoğan
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