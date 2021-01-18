Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ’da 2 bin 855 şehit verdi

Azerbaycan ordusunun, Dağlık Karabağ’da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda daha önce açıklanan 2 bin 841 şehit sayısını 2 bin 855 olarak güncellendi.

Ermenistan’ın 27 Eylül’de Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarının ardından Azerbaycan, Ermenistan güçleri tarafından işgal edilen toprakları kurtarmak için karşı operasyon başlatmıştı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş, 10 Kasım’da Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan üçlü anlaşma ile Azerbaycan’ın zaferi ile son bulmuştu. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 18 Ocak’a kadar 2 bin 855 şehidin defnedildiği belirtilirken, kayıp olan 50 askerin de bulunması için faaliyetlerin devam ettiği aktarıldı. Azerbaycan ordusunun, Dağlık Karabağ’da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda daha önce 2 bin 841 olarak açıklanan şehit sayısı 2 bin 855 olarak güncellendi.

Ermenistan güçleri 20 Kasım’da Ağdam’dan, 25 Kasım’da Kelbecer’den, 1 Aralık’ta ise Laçın’dan çekilerek bu bölgeleri Azerbaycan’a teslim etmişti.

