Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait hedefleri imha etti

Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlara gece boyunca devam ederken, Ermenistan’a ait askeri hedefler imha edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna karşı askeri operasyonların tüm cephe boyunca sürdürüldüğünü aktardı. Düzenlenen saldırılarda Ermenistan’a ait 13 tank, 4 BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar sistemi, 6 tane D-20 ve D-30 topçu, 3 tane 2S3 "Acacia" kundağı motorlu obüs, 2 M55, 2 radar istasyonu ve radyo-elektronik savaş araçları nokta atışıyla imha edildi. Bakanlık operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Öte yandan, Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan Dışişleri Bakanları’nın Moskova’da 11 saatten fazla süren üçlü toplantısı sona erdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan katıldı. Kritik Azerbaycan-Ermenistan görüşmesinde ateşkes ilan edildi. Anlaşma metnine göre, Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin arabuluculuğunda ve kriterlerine uygun olarak, insani amaçlar için, 10 Ekim saat 12.00’den itibaren, savaş esirlerinin ve cesetlerin değişimi için ateşkes ilan edildi.

