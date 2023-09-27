HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Azerbaycan Sağlık Bakanlığı'ndan antiterör operasyonu açıklaması: '192 askerimiz şehit oldu'

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı'ndan antiterör operasyonu açıklaması: '192 askerimiz şehit oldu'

27.09.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı "Karabağ'a düzenlenen antiterör operasyonunda 192 askerimiz şehit oldu" açıklamasını yaptı. Operasyonda 511 askerin ise yaralandığı kaydedildi.

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı'ndan antiterör operasyonu açıklaması: '192 askerimiz şehit oldu'

Azerbaycan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonda Savunma Bakanlığından 180, İçişleri Bakanlığından 12 personelin şehit olduğu bildirildi.

511 ASKER YARALI

Şehit düşen 11 askerin kimliklerinin adli tıp uzmanlarının yapacağı genetik inceleme sonrasında belirleneceği aktarılan açıklamada, operasyonda 511 askerin ise yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, operasyon süresince Ermenistan ordusunun ateşi sonucu 1 sivilin yaşamını yitirdiği, 1 sivilin ise yaralandığı belirtildi.

OPERASYON 24 SAAT SÜRMÜŞTÜ

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'deki 'Akran zorbalığı' infial yarattı! Bakanlık harekete geçti İzmir'deki 'Akran zorbalığı' infial yarattı! Bakanlık harekete geçti
Sosyal medyada tepkiler çığ gibi! "Dövmek istemiyorum, sürün"Sosyal medyada tepkiler çığ gibi! "Dövmek istemiyorum, sürün"
Skandal! Nazi askeri 'savaş kahramanı' olarak tanıtıldı...Skandal! Nazi askeri 'savaş kahramanı' olarak tanıtıldı...
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ermenistan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Taciz anları kamerada! Arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

Taciz anları kamerada! Arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Balıkçının ağına mavi renkli balık takıldı! Pişince rengi değişti...

Balıkçının ağına mavi renkli balık takıldı! Pişince rengi değişti...

Serveti açıklandı! 'Yaklaşık olarak..."

Serveti açıklandı! 'Yaklaşık olarak..."

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.