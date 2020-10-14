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Azerbaycan sivil nüfusunu hedef alan Kelbecer’deki Ermeni füze sistemleri etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 07:43 | Son Güncelleme

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın, Azerbaycan'ın Kelbecer bölgesinde balistik füze sistemi konuşlandırdığı ve bu füze sisteminin Azerbaycan sivil halkını hedef aldığı belirtildi. Azerbaycan ordusu, meşru bir askeri hedef olarak füze sistemini etkisiz hale getirdi.

Azerbaycan sivil nüfusunu hedef alan Kelbecer’deki Ermeni füze sistemleri etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıklamasında “Ermenistan füze sistemlerinin Gence, Mingaçevir ve Azerbaycan'ın diğer şehirlerindeki sivil nüfusu ve altyapıyı hedefliyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın 11 Ekim'de Gence'de işlediği savaş suçuna benzer başka bir olayın tekrarını önlemek ve bir füze saldırısını önlemek için önleyici tedbirler aldı. Sonuç olarak, ateşlemeye hazır duruma getirilen operasyonel-taktik füze sistemleri, meşru bir askeri hedef olarak tarafımızdan etkisiz hale getirildi” ifadeleri kullanıldı.

(DHA)

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