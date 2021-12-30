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Azerbaycan televizyonunda 'Muharrem Sarıkaya' skeci

30.12.2021 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı canlı yayında İHA kameramanına tokat atan gazeteci Muharrem Sarıkaya, Azerbaycan'da yayınlanan şov programına konu oldu. Türkiye'yi ayağa kaldıran olay, mizahi bir şekilde Azerbaycanlı oyuncular tarafından sahnede canlandırıldı.

Habertürk Ankara eski Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le röportaj gerçekleştirdiği sırada, ses ayarını yapmak isteyen İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmıştı. Olayın sosyal medyaya yansımasının ardından Sarıkaya'ya büyük tepki gösterilmişti. Sarıkakaya gelen tepkilerden sonra özür dileyip görevinden istifa etmişti.

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AZERBAYCANLI OYUNCULAR SAHNEDE CANLANDIRDI

Türkiye'de büyük yankı uyandıran olay Azerbaycan'da de gündem oldu. Azerbaycan'ın Hazar kanalında yayımlanan 'Komedixana' (Komedihane) adlı şov programının 148. bölümünde, Muharrem Sarıkaya'nın yayın sırasında İHA kameramanına attığı tokat, ilginç şekilde ele alındı.

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Skeçte, moderatör teknik elemanı yanına çağırıp darp etmesi, o sırada kadın konuğun şaşkın halleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan
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