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"Azerbaycan yeni iş birliklerine açık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 18:16 | Son Güncelleme

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva: - "Ulusal çıkarlarımız doğrultusunda bölgemizde dış politika yürütüyoruz. Bunun ötesinde, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), Afrika Birliği ve Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi yeni partnerlik ve iş birliklerine de açığız" - "Bölgesel barış ve sürdürülebilir refah açısından ana sorun Karabağ meselesidir. Müzakerelerimiz şu ana dek çözüm doğurmadı. Ermenistan yönetiminin güncel yaklaşımları da belli ki sorumsuzca"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, ülkesinin ulusal çıkarları doğrultusunda bir dış politika yürüttüğüne dikkati çekerek, "Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), Afrika Birliği ve Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi yeni partnerlik ve iş birliklerine de açığız." dedi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğinde, 100. Diplomatik Hizmet Yıldönümü dolayısıyla "Azerbaycan'ın Dış Politika Öncelikleri" başlıklı konferans verildi.

Konferansa Başkentteki yerli ve yabancı misyon şefleri, akademisyenler ve bürokrasi dünyasından isimler katıldı.

Burada konuşan Sözcü Abdullayeva, Azerbaycan hariciyesinin bir asrı devirdiğini belirterek, ilk büyükelçiliğin Türkiye'de açıldığını hatırlattı.

- Yeni partnerlikler

Abdullayeva, yakın komşuları Türkiye ve Gürcistan ile stratejik ilişkilerin önemini vurgulayarak, bölgedeki yer altı ve yer üstü kaynaklarının dağılım ve dağıtımının ehemmiyetine dikkati çekti.

Doğu ve batı arasında Azerbaycan'ın kritik konumda yer aldığına işaret eden Abdullayeva, ülkesinin uluslararası kuruluşlardaki temsiliyetini artırma çabasında olduğunu söyledi.

Abdullayeva, "Coğrafya kaderdir. Büyük güçlere yakın ve komşu olması açısından Azerbaycan stratejik konumdadır. Ulusal çıkarlarımız doğrultusunda bölgemizde dış politika yürütüyoruz. Bunun ötesinde, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), Afrika Birliği ve Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi yeni partnerlik ve iş birliklerine de açığız." ifadelerini kullandı.

- Karabağ sorunu

Abdullayeva, Azerbaycan dış politikasının bazı zorluklar da yaşadığını ve bunların başında Karabağ sorununun geldiğini dile getirdi.

Sorunun çözümüne yönelik Azerbaycan toplumunun Ermenistan toplumuyla diyaloğa hazır olduğunu belirten Abdullayeva, barışın gerçekleşememesinin bölgenin geleceğini tehlikeye attığını savundu.

Abdullyeva, şöyle devam etti:

"Bölgesel barış ve sürdürülebilir refah açısından ana sorun Karabağ meselesidir. Müzakerelerimiz şu ana dek çözüm doğurmadı. Ermenistan yönetiminin güncel yaklaşımları da belli ki sorumsuzca. BM kararları da uygulanmaktan uzak. Barış ne kadar gecikirse, bölgede barışa dair umutlar da o kadar zayıflar. Sorun çözülmedikçe bölge ülkeleri, kendi yararına olan projelerden de faydalanamıyor."

Karabağ bölgesinin Azerbaycan makamlarınca yakından izlendiğini, bazı ülkelerin Karabağ'ı ziyaretlerinin gözlemlendiğine vurgu yapan Abdullayeva, yasal sorumluluklar doğurabileceği sebebiyle bu ziyaretlerin yapılmaması konusunda çağrıda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Karabağ Leyla Abdullayeva

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