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Azerbaycan’da son 24 saatte 148 vaka

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 16:59 | Son Güncelleme

Azerbaycan’da korona virüs salgınında son 24 saatte 148 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu toplam vaka sayısı 39 bin 42’ye yükseldi.Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 148 yeni vakanın tespit edildiği, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Azerbaycan’da korona virüs salgınında son 24 saatte 148 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu toplam vaka sayısı 39 bin 42’ye yükseldi.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 148 yeni vakanın tespit edildiği, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi. Azerbaycan’da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 39 bin 42’ye, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 574’e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 36 bin 601 oldu.
Azerbaycan’da şu ana kadar 1 milyon 47 bin 906 korona virüs testi yapıldı.

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