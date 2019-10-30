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Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi'nden Sivas'a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 14:58 | Son Güncelleme

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti - Büyükelçi İbrahim: - "Türkiye'nin varlığı, Türkiye'nin gücü, bizim gücümüzdür"

SİVAS (AA) - Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Sivas Valisi Salih Ayhan ile makamında bir araya geldi

İbrahim, ziyarette yaptığı konuşmada, yaklaşık 2 yıldır Türkiye'de görev yaptığını söyledi.

Sivas'ta bulunmaktan mutlu olduğunu belirten İbrahim, "Türkiye'nin varlığı, Türkiye'nin gücü, bizim gücümüzdür. Sivas'ın cumhuriyette, Osmanlı'da ve Selçuklu'da çok önemli rolü vardır." dedi.

İbrahim, Sivas'ta "Azerbaycan Karabağ Parkı" bulunduğunu anımsatarak, "Türkiye'nin kalbinde, Azerbaycan'ın kalbi olan Karabağ da var. Bundan dolayı Sivaslılara teşekkür ediyorum. Sivas ile ekonomik ilişkilerimiz de çok yüksek, tren vagonlarımız Sivas'ta üretilmiştir. Her zaman olduğu gibi Türkiye ve Azerbaycan birbirinin yanındadır." diye konuştu.

- "Bir millet, iki devlet"

Vali Salih Ayhan ise Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı sultan şehir Sivas'ta, İbrahim'i ağırlamaktan mutlu olduklarını kaydetti.

Azerbaycan'ın kardeş ülke olduğunu anımsatan Ayhan, "Bir millet, iki devlet tanımlamamız olan Azerbaycanlı kardeşlerimizin, Türkiye'deki temsilcisi olan sizleri ağırlamaktan mutluyuz. Hem iç siyasette, hem dış siyasette olsun, iki ülkenin duyguları da birdir." ifadelerini kullandı.

Ayhan, Türkiye'nin her zaman Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduğunu vurgulayarak, "Böyle bir ülke ile kardeş olmaktan çok mutluyuz. Aynı kökten, geleneklerden beslenmek, aynı kültürden beslenmek, sazımızın ve sözümüzün bir olması birbirimize güç veriyor. Her zaman da bu birlikteliğimiz, ezeli ve ebedi devam edecektir. Selçuklu'nun başkenti, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bu güzel şehirde sizleri ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum." diye konuştu.

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Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim Sivas Sivas Valisi Salih Ayhan

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