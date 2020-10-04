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Azerbaycan’ın Gence şehrine Ermenistan’dan roketli saldırı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 12:29 | Son Güncelleme

Ermenistan’ın Azerbaycan’ın ikinci büyük şehri Gence’ye roketlerle gerçekleştirdiği saldırı sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı.Azerbaycan, Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı mücadelesini sürdürüyor.

Azerbaycan’ın Gence şehrine Ermenistan’dan roketli saldırı: 1 ölü

Ermenistan’ın Azerbaycan’ın ikinci büyük şehri Gence’ye roketlerle gerçekleştirdiği saldırı sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı.
Azerbaycan, Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı mücadelesini sürdürüyor. Operasyonlar devam ederken, Ermenistan da sivilleri hedef alıyor. Ermenistan, Azerbaycan’ın ikinci büyük şehri Gence’ye roketle saldırdı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın Gence’de bulunan sivil yerleşim yerlerini vurduğu ifade edildi.

Ermenistan’a yalanlama
Ermenistan’ın, Gence’de bulunan askeri bir tesisi vurduğuna ilişkin iddialara Azerbaycan Savunma Bakanlığından yalanlama geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ermenistan tarafından yapılan, Gence kentinde askeri bir tesisin vurulduğuna ilişkin bilgiler yanlış ve kışkırtıcıdır. Saldırı sonucu siviller, sivil altyapı ve tarihi antik binalar hasar gördü” denildi.

Azerbaycan’ın Gence şehrine Ermenistan’dan roketli saldırı: 1 ölü

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