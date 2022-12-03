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Azerbaycanlı kadın Türk sevgilisi ile pencereden atladı! Sebebi belli oldu...

03.12.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay Iğdır'da meydana geldi. Azerbaycan uyruklu kadın, ihbar üzerine gelen polisler nedeniyle Türk sevgilisi ile birlikte pencereden tek katlı evin çatısına atladı. Yaralanan ikili çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan sevgililerin camdan neden atladıkları ise belli oldu. İşte haberin detayları...

Azerbaycanlı kadın Türk sevgilisi ile pencereden atladı! Sebebi belli oldu...

Bağlar Mahallesi'nde 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede, aile içi şiddet yaşandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Evde oturan 1'i kadın 2 kişi, polisi görünce pencereden hemen bitişikteki tek katlı evin çatısına atladı. Yaralanan 2 kişi için polis, olay yerine ambulans istedi.

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ATLAMA SEBEPLERİ BELLİ OLDU

Azerbaycanlı G.İ. ile Türk erkek arkadaşı R.E., sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çeşitli yerlerinden yaralandıkları ve kırıklarının bulunduğu belirlenen 2 kişi, tedaviye alındı. Yapılan incelemede, uzun süre önce Azerbaycan'dan Iğdır'a gelen G.İ.'nin Türkiye'de kalma süresinin dolması nedeniyle polisten kaçtıkları öğrenildi. (DHA)

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