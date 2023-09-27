Azerbaycanlı kadının şüpheli ölümü! Aynı evde bulunan polis memuru tutuklandı

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Kocadağ mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Azerbaycanlı Zhala Baghırova (39) tabancayla kendini göğüs bölgesinden vurdu.

Evde bulunan Baghırova'nın erkek arkadaşı olan Samsun Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru C.G. silah sesi üzerine yan odaya koştuğunda kadını kanlar içinde buldu. Silahın polis memuru C.G.'ye ait olduğu öğrenildi. C.G. 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

POLİS MEMURU TUTUKLANDI

Sağlık ekipleri Azeri kadının olay yerinde ölmüş olduğunu tespit etti. Polis memuru C.G. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zhala Baghırova'nın ölümü şüpheli bulundu. C.G., intihar ettiğini ileri sürdü.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen C.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. (İHA)



