Azerbaycanlı Zabit Nebizade Konya'da sahne aldı

Hazreti Mevlana'nın 811. doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "15. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali"nde, Azerbaycanlı Zabit Nebizade sahne aldı.
Konya Valiliği ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce organize edilen festivalin 9'uncu gününde, Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda müzikseverlerle bir araya gelen Zabit Nebizade, mugam müziğinden çeşitli eserleri seslendirdi.
Azerbaycan halk sanatçısı olan Nebizade'yi dinlemek için çok sayıda yerli ve yabancı turistin yanı sıra Konya'da eğitim alan yabancı uyruklu öğrenciler de konsere yoğun ilgi gösterdi.
- Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali
Festivale, 47 ülkeden 133 grup ile yüzlerce sanatçı katıldı. Bu yıl 15'incisi düzenlenen festivale Özbekistan, Azerbaycan, Afganistan, İran, Irak-Kerkük, Fas, Lübnan, İspanya ve Türkiye'den sanatçı ve müzik toplulukları katılıyor.
Festival kapsamında Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu ve Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek diğer konserlerde yarın Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ve Munojot Yo'lchiyeva (Özbekistan), 30 Eylül'de de Alimoğlu, "Ruhun Dansı" Topluluğu sahne alacak.
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