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Azeri iş adamı İsmailov son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 17:45 | Son Güncelleme

BAKIRKÖY'DE, ofisinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Azeri iş adamı Etimad İsmailov Florya Yeni Camisinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Azeri iş adamı İsmailov son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet İlkay ÖZER-Murat SOLAK- Hüseyin COŞKUN-İSTANBUL,(DHA)
BAKIRKÖY'DE, ofisinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Azeri iş adamı Etimad İsmailov Florya Yeni Camisinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. İsmayilov'un cenazesi defnedilmek üzere ülkesi Azerbaycan'a gönderildi.
Azeri iş adamı Etimad İsmailov dün akşam Florya'da bulunan ofisinde ortağı tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. İsmailov için bugün ikindi vakti Florya Yeni Camisinde tören düzenlendi. Törende İsmailov'un eşi Star Gazetesi köşe yazarı Sevil Nuriyeva taziyeleri kabul etti. Törene eski Başbakanlaradan Ahmet Davutoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile İsmailov'un yakınları katıldı. İkindi namazının ardından İsmailov için helallik alındı. Daha sonra İsmailov için cenaze namazı kılındı. Ülkesi Azerbaycan'da defnedilecek olan İsmailov'un cenazesi Atatürk Havalimanı'na götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Azeri iş adamı İsmailov son yolculuğuna uğurlandıAzeri iş adamı İsmailov son yolculuğuna uğurlandıAzeri iş adamı İsmailov son yolculuğuna uğurlandıAzeri iş adamı İsmailov son yolculuğuna uğurlandı

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