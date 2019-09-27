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AZERİ İŞ ADAMINA 1 MİLYON DOLARLIK ŞANTAJ YAPAN KARI-KOCA YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 10:49 | Son Güncelleme

TURİZMCİ Azeri iş adamına ellerindeki görüntülerle şantaj yaparak 1 milyon dolar isteyen karı-koca şüpheliler, Erzurum'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)TURİZMCİ Azeri iş adamına ellerindeki görüntülerle şantaj yaparak 1 milyon dolar isteyen karı-koca şüpheliler, Erzurum'da düzenlenen operasyonla yakalandı. İstanbul'a getirilen şüphelilerden Özgür K. patronu olan iş adamının kendisine borcu olduğunu bu parayı tahsil etmeye çalıştığını söyledi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da 23 Eylül 2019 tarihinde polise başvuran turizm sektöründe çalışan Azeri iş adamı N.N. yaklaşık 5 yıldır yanında çalışan bir kişi tarafından kendisine şantaj yapıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Poliste ifadesi alınan N.N. "Yanımda çalışan Özgür K.'nın eşinin telefonundan arandım. Arayan kişi uygunsuz görüntülerim olduğunu eğer 1 milyon dolar vermezsem bunları sosyal medya üzerinden yayacaklarını, aileme ileteceklerini söylediler. Hatta yazdıkları bir haber metnini Azerbaycan basınına vereceklerini belirttiler." dedi.
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, iş adamına kendisini arayan kişileri oyalamasını isteyerek şüphelilerin peşine düştü. Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelilerin izini 1 gün sonra Erzurum'da buldu. Şüphelileri yakalamak için Erzurum Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak 24 Eylül 2019 tarihinde operasyon yapıldı. Bir otele yapılan baskında Özgür K. ile eşi Esin K. gözaltına alındı.
İstanbul'a getirilen şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alındı. Şüphelilerden Özgür K'nin patronunun kendisine borcu olduğunu ve bu parayı tahsil etmeye çalıştığını söylediği öğrenildi. Soruşturma sırasında şüpheli karı kocanın Gürcistan'a kaçma planı yaptıkları tespit edildi.

Görüntü Dökümü:
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Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

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