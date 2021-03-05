HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Azeri işadamı Mubariz Gurbanoğlu tahliye edildi

Azeri işadamı Mubariz Gurbanoğlu tahliye edildi

05.03.2021 14:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Azeri işadamı Mubariz Gurbanoğlu tahliye edildi

Azeri işadamı Mubariz Gurbanoğlu yargılandığı davada, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisindeki yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım’ etme suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Azeri işadamı Mubariz Gurbanoğlu yargılandığı davada, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisindeki yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım’ etme suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Mahkeme, Gurbanoğlu’nun ev hapsine çarptırılmasına hükmetti.
İşadamı Mubariz Gurbanoğlu’nun ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanık Mubariz Gurbanoğlu ile çok sayıda avukatı hazır bulundu. Duruşmaya sanık Gurbanoğlu’nun ailesi ve arkadaşı olan türkücü Mahsun Kırmızıgül izleyici olarak katıldı.

Mütalaa celse arasında açıklandı
Duruşma savcısı, celse arasında dava dosyasına sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini kaydetti. Mütalaada, sanık Mubariz Gurbanoğlu’nun örgüt üyesi olduğuna dair yeterli delil bulunmadığı kaydedildi. Gurbanoğlu’nun yurtdışında bulunan okul ile derneklerin varlık ve faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla maddi yardımda bulunduğunun sabit olduğunun anlatıldığı mütalaada, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan cezalandırılması talep edildi.
Öte yandan mütalaada, Gurbanoğlu hakkında tahliye edilerek hakkında yurtdışına çıkmamak ve konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin uygulanması istendi.

Gurbanoğlu savunmasında beraatini talep etti
Duruşmada esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanık Gurbanoğlu, Fetullah Gülen ve örgüte hiçbir zaman yardımının bulunmadığını, kendisine ait gemilerin limanlarda durması nedeniyle çalışanlarının maaş alamadığını söyledi. Gurbanoğlu savunmasında, tahliyesini ve beraatini talep etti.
Gurbanoğlu’nun beyanlarının tamamlanmasının ardından savunma yapan avukatları beraate ve tahliyeye ilişkin taleplerini dile getirdi.
Sanık Mubariz Gurbanoğlu’nun eylemlerinin yardım kapsamında kaldığını belirten mahkeme heyeti, Gurbanoğlu’nu ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisindeki yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım’ suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Gurbanoğlu’nun tahliyesine karar veren heyet, oy çokluğuyla ev hapsine çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, oy birliğiyle Gurbanoğlu hakkında yurtdışına çıkış şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmetti.
Gurbanoğlu’nun yakınları kararı sevinçle karşıladı. Kimi kararın ardından gözyaşı döküp birbirine sarılırken, kimi sloganlar attı.

“Ev hapsi son derece katı bir karar”
Duruşmanın ardından açıklama yapan türkücü Mahsun Kırmızıgül, “Bunların hiçbirisini hak etmedi Mubariz. Açıkçası çok sevinmedim ben. Bunca zaman içeri tıkılması anlamsız. Sebepsiz yere, yalan yanlış beyanlarla bu ülkeyi bu kadar seven bir insanın içeriye tıkılması çok yanlış bence. Ev hapsi son derece katı bir karar” ifadelerini kullandı.

Azeri işadamı Mubariz Gurbanoğlu tahliye edildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanından hacamat uyarısı: Şifa için yapılıyor ama... Uzmanından hacamat uyarısı: Şifa için yapılıyor ama...
Diyarbakır'da sokağa çıkmak yasak mı?Diyarbakır'da sokağa çıkmak yasak mı?
Sefaverme'de değişim nasıl yapılır?Sefaverme'de değişim nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kazada acı gerçeği sonradan öğrendi

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kazada acı gerçeği sonradan öğrendi

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

İlk defa anlattı! 'Hiç korkmayın eve döneceğim'

İlk defa anlattı! 'Hiç korkmayın eve döneceğim'

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

Bitlis'te askeri helikopter düştü,11 şehit! Ankara'da devlet töreni

Bitlis'te askeri helikopter düştü,11 şehit! Ankara'da devlet töreni

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Diğer Haberler

Bitlis'te düşen Cougar tipi helikopterle ilgili dikkat çeken ifadeler: Başlı başına bir terör örgütü gibi

Bitlis'te düşen helikopterle ilgili dikkat çeken ifadeler

Mucize kurtuluş! Traktörün altında kalan sürücüyü böyle çıkardılar

Mucize kurtuluş! Traktörün altından böyle çıkardılar

Kocaeli, Konya, Kütahya ve Malatya’da sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?

Kocaeli, Konya, Kütahya ve Malatya’da sokağa çıkma yasağı

Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin vasiyeti ortaya çıktı

Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin vasiyeti ortaya çıktı

Hayvan otlatırken buldu, 200 bin dolardan satışa çıkardı

Hayvan otlatırken buldu, 200 bin dolardan satışa çıkardı

Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elâzığ'da cumartesi ve pazar sokağa çıkmak yasak mı?

Diyarbakır'da sokağa çıkmak yasak mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.