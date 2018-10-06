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Azez'de patlama! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2018 14:45 | Son Güncelleme

Suriye'nin Azez kentinde patlama meydana geldi. Patlamada, ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Suriye'nin Azez şehrinde bir araca döşenmiş patlayıcı infilak etti. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Azez sanayi bölgesinde bir araca döşenmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Kaynak: İHA

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