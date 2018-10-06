Azez'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin Azez şehrinde bir araca döşenmiş patlayıcı infilak etti. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
Azez sanayi bölgesinde bir araca döşenmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.
Kaynak: İHA
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