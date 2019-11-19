HABER

Azez'e havan ve roketli saldırı: 1 ölü, 14 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 18:42 | Son Güncelleme

Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez kasabasına terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden havan ve roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Azez'e havan ve roketli saldırı: 1 ölü, 14 yaralı

Akşam saatlerinde terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Azez ilçe merkezine çok sayıda havan mermisi ve roket altındı. Saldırılar paniğe neden olurken mermi ve roketlerin düştüğü yere sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Saldırılarda 1 kişinin öldüğü 14 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

YARALILARDAN 2 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan 2'si Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. Saldırılar sonrasında Azez Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeyi güvenlik koridoruna alarak yerleşim yerlerini boşalttı. (DHA)

PARTNER Vücudunuzun bu 7 noktasında ben varsa... Vücudunuzun bu 7 noktasında ben varsa...
Yapılması planlanan 3’üncü OSB, köy halkını ikiye böldüYapılması planlanan 3’üncü OSB, köy halkını ikiye böldü
Pepee TV, çocuklara ara tatilde ‘Atatürk İlkelerini’ anlatacakPepee TV, çocuklara ara tatilde ‘Atatürk İlkelerini’ anlatacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PKK PYD Kilis saldırı

En Çok Okunan Haberler

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Kamuya binlerce eleman alınacak

Kamuya binlerce eleman alınacak

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sitem! 'Bacadan gireriz, kaçsa yakalarız, kovalarız…'

İmamoğlu'ndan sitem! 'Bacadan gireriz, kaçsa yakalarız, kovalarız…'

ABD’nin Adana Konsolosluğu'nda skandal kutlama

ABD’nin Adana Konsolosluğu'nda skandal kutlama

Bakan Yardımcısı'ndan 'Dipsiz göl' açıklaması! 'Çevre felaketi'

Bakan Yardımcısı'ndan 'Dipsiz göl' açıklaması! 'Çevre felaketi'

Astsubay eğitim dalışında kayboldu!

Astsubay eğitim dalışında kayboldu!

Kılıçdaroğlu: 'Bay Kemal' olmak kolay değildir

Kılıçdaroğlu: 'Bay Kemal' olmak kolay değildir

Esenyurt’ta genç milli boksörün şok ölümü

Genç milli boksörün şok ölümü! Yıkıldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.