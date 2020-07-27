Azılı hırsız kapıdan giremediği iş yerine bacadan girdi

Edinilen bilgiye göre, Arifiye ve Erenler ilçelerinde bulunan 9 ayrı iş yerinden gece geç saatlerde televizyon, tablet ve para çalındı. Yaşanan hırsızlık olayı sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri harekete geçti.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar sonucu şüphelinin kimliği tespit edildi. Tespit üzerine gerçekleştirilen operasyonda şüpheli M.K. (38), Erenler ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğündeki tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Şüphelinin iş yerlerinden yaptığı hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir iş yerine kapıdan giremeyen hırsızın adeta bacadan girmesi şaşkınlık oluşturdu. (İHA)

