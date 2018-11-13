Aziz Kocaoğlu hakkında disiplin kararı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Örgütü’nde bir yeni bir gelişme yaşandı. 2004 yılından bu yana İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı koltuğunda oturan Aziz Kocaoğlu özelinde ilk kez 'disiplin' adımı atıldı.

'Y...ŞAKLIK YAPMA'

Kocaoğlu’nun Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen anma töreninde CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu’yla protokolde selamlaşma esnasında Gruşçu’ya ‘y..şaklık yapma’ dediği iddia edilmişti.

İl Başkanı Deniz Yücel’in de şahit olduğu sözler nedeniyle Gruşçu tören bitiminde Kocaoğlu’na tepki göstermiş, ikili arasındaki tartışma büyürken alanda bulunan vekil ve parti yöneticileri Gruşçu’yu sakinleştirmişti.

Gerçek Gündem'in haberine göre CHP Konak İlçe Yönetimi, bu akşamki toplantısında flaş bir karara imza attı. İlçe yönetimi Kocaoğlu hakkında disiplin dosyası hazırladı. İlçe yönetimi oy birliğiyle Kocaoğlu’na disiplin soruşturması açılmasını talep eden karar aldı.

Kocaoğlu hakkında disiplin soruşturması açılması yönündeki talep Genel Merkez’e gönderilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanıyla ilgili disiplin talebini MYK inceleyecek. Disiplin dosyası MYK tarafından kabul edilirse Kocaoğlu’yla ilgili kararı YDK verecek.

