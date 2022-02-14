Aziz Valentine kimdir? Yaşamını yitirmesinin ardından Sevgililer Günü'nün çıkmasına yol açan Aziz Valentine'ın hayatı merak konusu oldu. 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Aziz Valentine kimdir? Neden öldü? Sevgililer Günü’ne niye Valentine's Day deniliyor? 14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. Aziz Valentine ile 14 Şubat Sevgililer Günü'nün ortaya çıkış hikayesi ve detayları sizler için derledik.

AZİZ VALENTİNE KİMDİR?

Aziz Valentine, M. S. 270 hayatını kaybetti. Aziz Valentin'in kimliğiyle ilgili resmi kaynaklardaki ilk açıklamalar M. S. 496'da ölen Papa Gelasius tarafından yapılmış.

AZİZ VALENTİNE NEDEN ÖLDÜ?

Aziz Valentine'a ilişkin 1400’lü yıllara ait kayıtlar kendisinin Roma’da Hristiyan bir çiftin evlenmesine yardımcı olduğu için İmparator 2. Claudius’un emriyle kafası kesilerek öldürüldüğünden bahseder.

Bir başka kaynak da ise Valentin’in Terni Piskoposu olduğu ve yine 2. Claudius tarafından Roma yakınlarında öldürüldüğünü bildirir.

Kimliği ile ilgili belirsizlik devam etse de Katolik Kilisesi 1969’da düzenlediğin saygı ayiniyle Valentin’in adını resmi olarak “Azizler” listesinde tutmaya devam etti.

SEVGİLİLER GÜNÜ'NE NİYE VALENTİNE'S DAY DENİLİYOR?

Valentine's Day Sevgililer günü anlamına geliyor. Roma Katolik Kilisesi'nin Valentine adındaki bir din adamı adına ilan ettiği 14 Şubat şekil değiştirerek sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak günümüzde sürmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

14 Şubat Sevgililer Günü, bahsettiğimiz üzere kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır. Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE NE YAPILIR?

Sevgililer güne yatakta kahvaltı ile başlanabilir, özel sürpriz, hediyeler ve mesajlar ile sevilen kişi özel hissettirilebilir. İşte Sevgililer Günü'nü özel kılacak romantik öneriler:

Kalp şeklinde bir pasta yapın

Aşkınızı anlatan bir şarkı yapın

Evde özel bir kutlama yaparak birlikte vakit geçirin

Bütün anılar üzerinde uzun uzun konuşmak veya o güne kadar ilişkinize dair hediyeler, mektuplar vs. ile geçmişe yolculuk yapmak için en uygun mekanlardan birisi ev! Tanıştığınız günden itibaren yaşadıklarınızı, biriktirdiğiniz güzel anıları ona hatırlatacak şeyler yapın.

Şiir takvimini yapmak için öncelikle büyük bir kartona ihtiyacınız olacak daha sonra bu kartonun üzerine ayları ve günleri özenle sıralayın. Her günün üzerine minik, renkli not kağıtları ile sevgilinizin hoşuna gidecek aşk sözleri, şiirler yapıştırın. Her yeni güne sevgiliniz sizin aşk sözleriniz ve aklında siz varken başlayacaktır.

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

Sen güneşin doğduğu, karanlığın bittiği yerdesin sen hep kalbimde yatan tek sevgilimsin. Sevgililer günün kutlu olsun!

Eğer gökyüzü bir parça kağıt, deniz bir şişe mürekkep olsaydı yine de sana olan duygularımı yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki.

Seni yıldızlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var onlar bin tane sen bir tanesin. Sevgililer günün kutlu olsun.

Beni karanlıktan aydınlığa, yalandan gerçeğe, ölümden ölümsüzlüğe götürdüğün için teşekkürler. Seni seviyorum. Daha nice günlere hep birlikte canım.

Hayatıma ışık saçtığın, her anımda yanımda hissettirdiğin için çok şanslıyım sevgilim. Güzel günler bizi bekler, ben ise seni...14 Şubat Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

Yaşamak istiyorsan bir umudun olmalı, kalbin varsa bir sevgin olmalı, sevdiğin varsa yalnız senin olmalı, sana verilen en büyük ceza mutluluk olmalı. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!

Denizi içerken maviler takıldı boğazıma, karaya vuran balık gibi çırpınıyorum. Mavi gözlerini özlüyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

Nasıl ki uzaktaki yıldız parlak gelirse insana, uzakta olduğun için tutkunum sana! Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için tutkunum sana. Sen çöllerde serap, engin denizlerde yakamoz, ormanın denizinde huzur gibisin, ışığım sensin, güneşimsin… Bil ki çok özlendin… Sevgililer günün kutlu olsun!

Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve düştüğüm yer dudakların olsa. Sevgililer gününde bir öpücük borçlusun bana.

Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle... Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle... Sevgililer Günümüz kutlu olsun kadınım...

Bir demet gül vermek isterim sana. Güllerden güzelsin aslında. Gülü bir gün, seni sonsuza dek seviyorum.



