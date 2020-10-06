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Aziz Yıldırım’a seyirden men cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 13:44 | Son Güncelleme

Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör’e tokat attığı gerekçesiyle yargılanan Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım hakkında 6 bin lira adli para cezası verildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör’e tokat attığı gerekçesiyle yargılanan Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım hakkında 6 bin lira adli para cezası verildi. Mahkeme, Yıldırım’ın 1 yıl süreyle spor müsabakalarını seyretmesini yasakladı.
Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör’e tokat attığı iddiasıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım’ın ’kasten yaralama’ suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.
Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, müşteki sanık Aziz Yıldırım ve Işık Eyigüngör katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu.
Duruşmada söz alan Aziz Yıldırım’ın avukatı Abdurrahim Erol, müvekkili Aziz Yıldırım’ın beraatine karar verilmesini istedi. Bunun üzerine Işık Eyigüngör’ün avukatı Seyit Kaplan söz alarak, “Dosya kapsamında göre, müvekkilimin isnat edilen suçu işlemediği, eyleminin kendisini savunmaya yönelik olduğu bellidir. Aziz Yıldırım suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarıyla müvekkilimi sanık durumuna düşürmeye çalışmıştır. Olay anında ve sonrasında müvekkilim tehdit edilmiştir. Müvekkilimin beraatine, diğer sanığın ise en üst hadden cezalandırılmasına karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.
Işık Eyigüngör hakkında beraat
Davayı karara bağlayan mahkeme, müşteki sanık Işık Eyigüngör hakkında ‘kasten yaralamaya teşebbüs’ suçundan cezalandırılması istemiyle dava açılmışsa da, her türlü şüpheden uzak, kesin ve somut deliller elde edilemediğinden beraat kararı verdi.
Aziz Yıldırım’a 6 bin lira para ve seyirden men cezası
Müşteki sanık Aziz Yıldırım’ın Işık Eyigüngör’e yönelik ‘kasten yaralama’ suçunu işlediği sabit olduğundan Yıldırım’ın 6 bin lira adli para cezası ödemesine hükmetti. Mahkeme, Yıldırım’ın 1 yıl süreyle spor müsabakalarını seyretmesinin yasaklanmasına karar verdi.
Olayın Geçmişi
Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında 7 Mayıs 2017 tarihinde oynanan basketbol maçı sırasında, Aziz Yıldırım’ın kendisine tokat attığını iddia eden Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör darp raporu almış ve savcılığa giderek şikayetçi olmuştu. Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Aziz Yıldırım hakkında “kasten yaralama” suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle, Eyigüngör hakkında ise "kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 aydan 9 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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