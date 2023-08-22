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B SINIFI EHLİYET ile 125 cc motor kullanılır mı, hangi motorlar kullanılır? Bakan Yerlikaya'dan '125 cc motosiklet' açıklaması

22.08.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

125 cc altındaki motosikletler için yeni düzenleme geliyor. "Ben de bir motosiklet kullanıcısıyım" diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin detayları aktardı. Bu açıklamanın ardından birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, B sınıfı ehliyet ile 125 cc motor kullanılır mı? B sınıfı ehliyet ile hangi motorlar kullanılır? İşte Bakan Yerlikaya'nın 125 cc altındaki motosikletler hakkında yaptığı açıklama...

B SINIFI EHLİYET ile 125 cc motor kullanılır mı, hangi motorlar kullanılır? Bakan Yerlikaya'dan '125 cc motosiklet' açıklaması

125 cc altındaki motosikletler için yeni düzenleme geliyor. "Ben de bir motosiklet kullanıcısıyım" diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin detayları aktardı. Bu açıklamanın ardından birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, B sınıfı ehliyet ile 125 cc motor kullanılır mı? B sınıfı ehliyet ile hangi motorlar kullanılır? İşte Bakan Yerlikaya'nın 125 cc altındaki motosikletler hakkında yaptığı açıklama...

B SINIFI EHLİYETİ OLANLAR 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ?

B sınıfı ehliyet ile 125 cc altında motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları gereklidir. Konuya dair açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Ben de bir motosiklet kullanıcısıyım. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyet ile 125 cc altında motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları lazım. Motosikletten kaynaklanan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında son zamanlarda bir artış var. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyetle 125 cc altındaki motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları çok önemli ve gerekli."

B SINIFI EHLİYET İLE 125 CC'YE KADAR OLAN MOTOR KULLANMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

  • 18 yaşından büyük olmak
  • En az 2 yıllık araç kullanma deneyimine sahip olmak
  • 125 cc'ye kadar olan motosikletlerle ilgili bir eğitim almak

Eğitim, motosiklet sürüş kurslarında veriliyor. Eğitim süresi ise 2 gün.

Eğitim, teorik ve pratik derslerden oluşuyor. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınava giriyorlar. Sınavda başarılı olanlar, 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanmaya hak kazanıyorlar.

125 CC MOTOR MODELLERİ NELERDİR?

Honda CB125R
Kuba Matrix 125
RKS Pesaro 125
Mondial Vulture 125 i
2020 MODEL CB 125 F
YAMAHA YBR 125
Honda CB 125E
Honda CBR 125
Honda CG 125
Honda MSX 125 GROM
Honda PCX 125
Honda Innova 125

125 CC MOTOR FİYATLARI

125 CC motosiklet modellerinin fiyatları sürat, marka ve teknik özelliklere göre değişiklik göstermektedir. 125 cc motosiklet modelleri ortalama olarak 100 - 110 kilometre saat süratinde ilerler. Bayır aşağı 130 km/saat yaptığı bilinir fakat normal şartlar esas alındığında ortalama sürati 100 kilometredir.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya 125 cc motor b sınıfı ehliyet

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