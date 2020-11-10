B12 nelerde bulunur? B12 nelerde var? İşte B12 vitamini eksikliğini giderecek besinler

B12, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmek için vücudumuzun en çok ihtiyaç duyduğu vitaminlerden biridir. Dolayısıyla B12 vitamininin ne olduğu, eksikliğinin nelere yol açabileceği ve belirtileri hakkında bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir. Siz de B12 eksikliği için önerdiğimiz besin takviyeleri sayesinde bu durumundan kurtulabilirsiniz. B12 Vitamini Nedir? B12 vitamini, DNA sentezinde ve asitlerin vücudumuzda kullanımında oynadığı rol sebebiyle vücudumuzdaki hemen her hücrenin ihtiyaç duyduğu bir B vitamini türüdür. Özellikle beyin fonksiyonlarının düzgün işlemesi, sinir sisteminin sağlığı, yeterli kırmızı kan üretimi ve güçlü bir bağışıklık sistemi için en gerekli bir vitamindir. Bir diğer adı da kobalamin olan B12, kimyasal yapısı en karmaşık vitamindir. B12 Eksikliği Nedir ve Belirtileri Nelerdir? B12 eksikliği belirtileri, vücuda B12 vitamini alınmadığında veya gereğinden az miktarda alındığında ortaya çıkar. Bu durum özellikle beyin fonksiyonlarının ve sinir sisteminin işleyişini olumsuz yönde etkileyebilir. Normalde alınması gerekenden biraz daha az miktarda alınması sonucunda bile düşük B12 seviyesi akıl karışıklığına, unutkanlığa ve yorgunluğa yol açabilir. Uzun süreli B12 vitamini eksikliği devam ettiği takdirde önemli çok daha önemli hastalıklara sebep olabilir.

B12 eksikliğinin en yaygın görülen belirtileri yorgunluk, sinirlilik, dikkat eksikliği ve kan değerlerindeki bozulmalardır. Bunun yanında daha seyrek görülen belirtileri ise iştahsızlık, kabızlık ve kilo kaybı olarak sıralanabilir. Eğer bu B12 vitamin eksikliği belirtilerini gösteriyorsanız doğru teşhis ve uygun tedavi yöntemi için doktorunuza danışmanız gerekir. Kimler B12 Eksikliği Riski Taşır? B12 vitamin eksikliği belirtileri beslenme düzenlerinde B12 açısından zengin bir besin grubu olan hayvansal gıdaları bulundurmayan bireylerde görülmektedir. Ayrıca, 50 yaşından itibaren B12 vitamininin vücut tarafından emilmesinin zorlaşmaya başlaması sebebiyle B12 eksikliği ileri yaştaki bireyler arasında sık görülmektedir. Bunların yanı sıra, B12 eksikliği riski ile karşılaşabilecek olanlar şu şekilde sıralanabilir: Hayvansal gıda tüketmeyen kişiler

İleri yaştaki kişiler

Uzun süreli veya sürekli diyet yapanlar

Yetersiz beslenen çocuklar ve hamileler

Aşırı miktarda alkol tüketen kişiler

Zayıflama amacıyla mide ameliyatı geçirmiş kişiler

İnce bağırsak ameliyatı geçirmiş kişiler

AIDS veya HIV pozitif kişiler B12 Vitamininin Faydaları Nelerdir? B12 vitamini sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmeniz için oldukça önemlidir. B12 vitamininin faydaları şu şekilde sıralanabilir: Sinir sisteminin normal işleyişini sürdürmesini sağlar.

Kırmızı kan hücrelerinin oluşmasını sağlar.

Sağlıklı ve güçlü bir bağışıklık sisteminin oluşmasına katkıda bulunur.

Yorgunluk ve bitkinliği azaltmaya yardımcı olur.

Hafızayı güçlendirir ve zihinsel aktivitelerin işleyişinde rol oynar. B12 Vitamini Nelerde Var? Gelelim herkes tarafından merak edilen “B12 vitamini nelerde var?” sorusuna. B12 vitamini bulunduran besinlerin büyük çoğunluğunu hayvansal gıdalar oluşturur. İçerisinde en çok B12 barındıran besinleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Kırmızı Et Kırmızı et olarak tüketilen hayvanların özellikle organ etleri B12 açısından en zengin et çeşitleridir. Koyun eti başta gelmek üzere, kırmızı et olarak tüketilen hayvan etleri arasında ciğer en çok B12 içeren besinlerin başında gelir çünkü hayvanlar kendi bünyelerindeki B12’yi karaciğerlerinde ve kaslarında depolarlar. Süt ve Süt Ürünleri Hayvanların vücudunda depolanan B12 vitamini, hayvanlardan elde edilen süte ve o sütten türetilen peynir, yoğurt, tereyağı gibi ürünlere de geçer. Dolayısıyla bu ürünler de önemli birer B12 kaynağıdır. Beyaz Et B12 içeren gıdalar arasına beyaz et kategorisinde bulunan balık eti ve tavuk eti de dahil edilebilir. Beyaz et ürünleri ülkemizde kırmızı ete oranla daha az tercih edilse de bu ürünler de yüksek B12 kaynağı olarak tüketilebilir. Balık türleri arasında özellikle somon, alabalık ve ton balığı zengin B12 vitamini kaynaklarıdır. Beyaz et kategorisine giren kümes hayvanları da B12 kaynağı olsa da içerdiği B12 vitamini miktarı balık ve kırmızı et kadar fazla değildir. Yine de tercihinizi kümes hayvanlarından yana yapmak istiyorsanız hindi eti ve tavuk eti tüketerek B12 takviyesi yapabilirsiniz.