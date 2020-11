B12 nelerde bulunur? B12 nelerde var? İşte B12 vitamini eksikliğini giderecek besinler

Kırmızı Et

Kırmızı et olarak tüketilen hayvanların özellikle organ etleri B12 açısından en zengin et çeşitleridir. Koyun eti başta gelmek üzere, kırmızı et olarak tüketilen hayvan etleri arasında ciğer en çok B12 içeren besinlerin başında gelir çünkü hayvanlar kendi bünyelerindeki B12’yi karaciğerlerinde ve kaslarında depolarlar.

Süt ve Süt Ürünleri

Hayvanların vücudunda depolanan B12 vitamini, hayvanlardan elde edilen süte ve o sütten türetilen peynir, yoğurt, tereyağı gibi ürünlere de geçer. Dolayısıyla bu ürünler de önemli birer B12 kaynağıdır.

Beyaz Et

B12 içeren gıdalar arasına beyaz et kategorisinde bulunan balık eti ve tavuk eti de dahil edilebilir. Beyaz et ürünleri ülkemizde kırmızı ete oranla daha az tercih edilse de bu ürünler de yüksek B12 kaynağı olarak tüketilebilir. Balık türleri arasında özellikle somon, alabalık ve ton balığı zengin B12 vitamini kaynaklarıdır. Beyaz et kategorisine giren kümes hayvanları da B12 kaynağı olsa da içerdiği B12 vitamini miktarı balık ve kırmızı et kadar fazla değildir. Yine de tercihinizi kümes hayvanlarından yana yapmak istiyorsanız hindi eti ve tavuk eti tüketerek B12 takviyesi yapabilirsiniz.