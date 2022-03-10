Baba dizisinden tanıdığımız İlhan'ın tarzını beğenenler için uygun fiyatlı ürünler

Haluk Bilginer’in muhteşem oyunculuğu ve sürükleyici olay örgüsü ile Baba dizisi salı günlerine güçlü bir giriş yaptı. Dış dünyaya olabildiğince kapalı olmayı tercih eden bir baba ve evlatlarının hikâyesini anlatan dizi, Saruhanlı ailesinin başına gelen olayları konu ediniyor. İzleyenler bilir, dizideki İlhan karakterinin tarzı, duruşu, kombinleri de dizinin en dikkat çeken konularından biri oldu. Sade çizgilerle muhteşem kombinler yaratmak isteyenler için İlhan’ın tarzını yakından inceliyoruz.

1. Uzun kollu blazer ceket olmazsa olmaz

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İş adamlığı bunu gerektirir, değil mi? İlhan, klasik iş adamı çizgisindeki ceketler yerine tam kalıp slim fit spor ceketleri tercih ediyor. Casual tarzını iş ortamına da yansıtıyor yani. Hem günlük stilde hem iş kombinlerinde tercih edebileceğiniz bu ceketler için çok büyük bütçeler harcamanıza da gerek yok. Unutmayın tek bir ceket bile bazen tarzınızı kusursuz hale getirebilir. Sadece seçimlerinizi doğru yapmaya odaklanın. Renkler, çizgiler ve uyum giyim tarzınız için çok önemli.

2. Hem sportif hem klasik: balıkçı yaka kazaklar

Ceket içine klasik gömlek devirleri artık sona erdi. Artık çok daha rahat ve şık bir alternatifiniz var: balıkçı yaka kazaklar. Gerçekten tarzınızı yansıtabileceğiniz en önemli detaylardan birini bu düz kazaklar oluşturuyor. Blazer ceketlerin içinde düz renkler tercih ederek stilinizde şık bir denge yaratmanız mümkün. Bu sayede tarzınızda hem sadeliği yakalayabilecek hem İlhan’ın hayran kaldığınız tarzına yaklaşabileceksiniz. Dikkatlice incelediğinizde İlhan'ın genellikle hep sade parçaları birbiri ile kombinlediğini fark edeceksiniz. Bu oldukça önemli bir detay.

3. En önemli parçaya dikkat: slim fit kumaş pantolonlar

İlhan'ın kombinlerinde genellik vücut hatlarına oturan slim fit kesimler tercih ettiğini görüyoruz. Siz de modern ve göz alıcı bir tarz yaratmak için bedeninize oturan kıyafetler seçmeye özen gösterin. Özellikle kumaş ve jean pantolonlarda slim fit kesim tercih ederek İlhan gibi fit ve şık görünebilirsiniz. Bu yüzden her zaman tercihlerinizi bedeninize tam oturan modellerden yana kullanın. Bu sayede ceketler ya da gömleklerle çok daha formda görüneceksiniz. Ütü gerektirmeyen kumaş pantolonlar bu konuda hayat kurtaran yardımcılarınız olacak.

4. Rahat ve şık: Hummel siyah unisex ayakkabı

Baba dizisinin İlhan'ı gibi görünmek için tarzınız biraz klasik görünse de ayakkabılarınız düz renkli ve giydiğiniz kıyafete uygun bir çift spor ayakkabı olmalı. Yalnız renk uyumuna özellikle dikkat edin. Amacınız eğlenceli veya rahat görünmekten çok smart-casual bir görünüm elde etmek. Yani hem rahat hem klasik görünümü aynı anda yakalayabilmelisiniz. Bu stile en çok yakışacak ürün önerisi de bizden gelsin öyleyse: Hummel'ın unisex spor ayakkabıları hem ayağınızı çok rahat ettirecek hem şıklığınızı tamamlayacak.

5. Detaylara önem verin: siyah güneş gözlüğü

Güneş gözlüğü takmak için illa güneş olması mı gerekiyor? Bizce hayır. Güneş gözlükleri artık tarzı tamamlamak için sürekli kullanılan bir aksesuar haline geldi. İlhan'ın tarzında dikkat etmeniz gereken ise düz ve şık modelleri tercih etmek. Renkli veya çok detaylı gözlüklerden olabildiğince uzak durun. Köşeli veya yuvarlak modellerin her ikisini de yüz yapınıza göre tercih edebilirsiniz. Düz siyah, havalı bir gözlük ile bulunduğunuz ortamlara girerken İlhan tarzını yansıttığınızı hayal ederek kendinizi çok iyi hissedeceksiniz.

6. Az ama öz aksesuar: paslanmaz çelik kuvars saat

İlhan'ın şıklığının asıl sebebi, aslında herkesin hayatında en az bir kez giydiği klasik, sade parçaların doğru şekilde bir araya getirilmesi. Yani dolabınızdaki eşyalara ufak tefek eklemeler yaparak İlhan’ın tarzını yakalamak hiç de zor değil. Bu kolay tarzı size sunacak ufak bir detayla daha devam edelim. Şıklığınızın tamamlayıcısı saat tercihlerinizde çelik kordonlu modelleri tercih etmeniz hem sadelik hem de bütünlük konusunda size yardımcı olacak. Kadran olarak ne çok büyük ne de çok küçük olan modelleri tercih edebilirsiniz.

7. İnce kravatla daha modern görünün

Desenli kravatları olabildiğince hayatınızdan çıkarın. Evet yanlış duymadınız! Unutmayın İlhan'ın tarzında düz renklerin şıklığı her zaman daha etkili. Bu bakış açısı ile ilerlerseniz onun şıklığını kolayca yakalayabilirsiniz. Gömlek giymeniz gerekiyorsa gömlek ve kıyafet tercihinize göre düz renk ince bir kravat tercih edebilirsiniz. Kalın kravatlar şıklığınıza gölge düşürebilir. Ayrıca kalın kravatlar sizi olduğunuzdan biraz daha kilolu göstereceğinden onları tercih etmemekte fayda var. Amacınız her zaman için vücut yapınızı doğru şekilde yansıtmak olmalı.

8. Telefonla konuşurken bile tarzınızı ortaya koymalısınız: Xiaomi bluetooth kulaklık

İlhan'ın havasını yakalamak için sadece kıyafetlerinizle değil kullandığınız tüm aksesuarlarla da bütünlük sağlamalısınız. Kablosuz kulaklıklar da bunlardan biri. Günümüzde artık tarzımızın tamamlayıcılarından biri kablosuz kulaklıklar oldu. Günlük hayatımızda veya toplantılarda kullandığımız kablosuz kulaklıklar görsel bir estetik de yaratıyor. İlhan gibi bir tarza sahipseniz kablosuz kulaklıkları şıklığınızın bir parçası olarak kullanabilirsiniz. Tarzınızla bulunduğunuz ortamda dikkat çekmek çok hoşunuza gidecek. Bu noktada Xiaomi kablosuz kulaklık hem uygun fiyatı hem şık görünüşü ile tam aradığınız model.

9. Ceketlerinize imzanızı atın: cep mendili

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Çok küçük gibi görünen bu detay ceketlerinizin şıklığını tamamlayan en önemli ayrıntılardan biri. Genellikle ayakkabı veya kemer rengi ile uyumlu renkte bir cep mendili seçmeyi tercih edebilirsiniz. Kişisel zevklerinize göre desenli veya düz renkleri tercih edebilirsiniz. Mendiller için asıl önemli olan doğru katlama yöntemleri. Bu nedenle kullanmadan önce doğru katlama yöntemlerini araştırabilirsiniz. Cep mendillerini gelişigüzel katlayarak kullanmamaya özellikle önem verin. Şıklık yakalamak isterken kötü bir görüntüye neden olabilirsiniz.

10. Aksesuarlarda tarzınızı konuşturmaya devam: Altınyıldız Classics erkek kemeri

Pantolonlarınızda kemeri olabildiğince tercih etmeye çalışın. Klasik pantolonlarınızı kemersiz kullanmamaya özellikle dikkat edin. Hele bir de renk uyumunu doğru yakalayabildiyseniz İlhan’ın sahip olduğu şıklığa erişememeniz için hiçbir neden yok. Kıyafet renginize uyumlu deri bir kemer, kombinlerinizi tamamlayabilir. Kemer tokanızın metal olmasına ve aşırı dikkat çekecek kadar büyük olmamasına dikkat edebilirsiniz. Çünkü kemer iyi bir tamamlayıcı; fakat amacınız dikkati doğrudan kemerinize çekmek değil.

11. Soft renklerin gücünü kullanın: D'S Damat kahverengi fular

Kim demiş kaban giydiğinizde tarzınızı konuşturamazsınız diye? Evet belki kabanlar kıyafetinizi kapattığı için ne giydiğiniz dışardan görünmez ama atkı ve fular detayını asla atlamayın. Şık bir fular, kabanın üzerinden bile tarzınızı yansıtmak için uygun seçim. Kalın ve örme modeller yerine daha ince, şal tarzı düz renkli klasik modelleri tercih edebilirsiniz. Kabanınızın üzerine salaş bir şekilde fularınızı takarak tarzınızı henüz kıyafetleriniz görünmeden bile karşı tarafa aktarabilirsiniz. Unutmayın ilk izlenim her zaman çok önemli.