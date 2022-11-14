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Baba ile oğlunun tartışması ölümle bitti! Evlat katili oldu

14.11.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde baba ve oğlunun tartışması ölümle sonuçlandı. Tartışma sırasında babası Şakir Ş.'nin boğazını sıkması sonucu bilincini kaybeden Yunus Ş. (23), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Baba ile oğlunun tartışması ölümle bitti! Evlat katili oldu

Dehşete düşüren olay, dün akşam saatlerinde Ayazma Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Şakir Ş. ile uyuşturucu kullandığı öne sürülen oğlu Yunus Ş. arasında tartışma çıktı. Bu sırada Şakir Ş., kendisine vurmaya çalışan oğlunun boğazını sıktı.

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İhbarla gelen sağlık ekipleri, bilincini kaybeden Yunus Ş.'yi Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yunus Ş., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, baba Şakir Ş.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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