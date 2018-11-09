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Baba kağıdı okuyunca çılgına döndü! 12 yaşındaki kızına 70 yaşındaki adam aşk mektubu yolladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 12:28 | Son Güncelleme

İzmit'te, 12 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazdığı iddia edilen F.K. (70) gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Baba kağıdı okuyunca çılgına döndü! 12 yaşındaki kızına 70 yaşındaki adam aşk mektubu yolladı

Olay, İzmit Bekirdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.K., B.İ. isimli kız çocuğuna mektup yazdı. "Çok güzelsin. Seni seviyorum. Seninle görüşmek istiyorum" ifadelerinin yazılı olduğu kağıdı, çocuğun yaşadığı binanın girişindeki dükkanın kepenklerine sıkıştıran F.K., daha sonra B.İ.'ye kağıdı alması yönünde işaret yaptı.

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Kağıdı alan çocuk üzerinde yazanları okuduktan sonra babasına gösterdi. Kağıdı okuyunca çılgına dönen baba, hemen polise giderek F.K. hakkında şikayetçi oldu.

Polis, şikayet üzerine F.K.'yi gözaltına aldı. Olaydan birkaç gün önce de kız çocuğunu eve televizyon izlemeye çağırdığı öğrenilen F.K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. F.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
izmit taciz cinsel istismar

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