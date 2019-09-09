Baba kız aynı üniversitede eğitim görecek

KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman'da üniversite sınavını kazanan baba İsmail Erdoğan, kızıyla aynı üniversitede eğitim görecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu yıl Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği Bölümünü kazanan 45 yaşındaki baba Erdoğan, ADYÜ Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili Edebiyatı Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi kızı Fatma Zehra Erdoğan ile aynı üniversitede eğitim görecek. Aynı zamanda kentte Ulu Cami'de imamlık görevini yürüten Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızıyla aynı üniversitede olacak olmanın heyecanını yaşadığını ifade ederek, "Kızımla aynı üniversiteye gelmek planlayarak düşündüğüm bir şey değildi. Kızım İngiliz Dili Edebiyatı Bölümünü kazanınca ben de üniversite okumak istedim. Adıyaman'dan da uzaklaşmak istemedim. Tek tercih yaptım. Adıyaman Üniversitesi Arapça Öğretmenliğini kazandım. Çok şükür nasip oldu, kazandım. Sonu inşallah hayırlı olur." dedi. Bazı il ve ilçelerde 1996'dan bu yana imam olarak görev yaptığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Görev icabı yurt dışında da bulundum. 2013'te dikey geçiş sınavı ile Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesine geçiş yaptım. 2015'te yurt dışı görevini yürütürken Erzurum Atatürk Üniversitesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisansımı bitirdim. Bu yıl da ADYÜ Arapça Öğretmenliği Bölümünü kazandım. Okumaktaki hedefim makam mevki sahibi olmak için değil, ilim bilmek. Müftülüklerde bu kolaylıklar sağlanmamış olsaydı uzaktan eğitimin dışında hiçbir şey yapamayacaktım. Hem Diyanet İşleri Başkanlığı hem de müftülüğümüz eğitime büyük önem veriyor. Kendilerine teşekkür ederim. Çocuklarım üniversiteyi hazırlanırken onları motive etmek istedim. Aynı zamanda mesleki donanım açısından da ilgi alanıma giren bölümü seçtim. Arapça öğretmenliğini bitirdikten sonra Arapça öğretmeni olmak gayem değil ama mesleki açıdan faydasını göreceğini düşünüyorum." Gençlere rol model olduğu için mutlu olduğunu anlatan Erdoğan, "Çocuklarımın, 'babam bu yaşta ders çalışıyor, başarmak için uğraşıyor, ben niye çalışmayayım' diye düşündüklerini düşünüyorum. Bu çabamla, aynı zamanda üniversitedeki gençlere okumanın yaşının olmadığını göstermek istedim." dedi.