HABER

Baba- oğlu boğulmaktan kurtardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 19:47 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesi Ören sahilinde denize giren Zafer Şirin (32) ile oğlu Miran Berat'ı (7), boğulmak üzereyken, su sporu yapan gençler kurtardı.  Ören sahilinde, deniz yatağıyla suda açılan Miran Berat Şirin, bir süre sonra açıkta çırpınmaya başladı.

Baba- oğlu boğulmaktan kurtardılar

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Burhaniye ilçesi Ören sahilinde denize giren Zafer Şirin (32) ile oğlu Miran Berat'ı (7), boğulmak üzereyken, su sporu yapan gençler kurtardı.
Ören sahilinde, deniz yatağıyla suda açılan Miran Berat Şirin, bir süre sonra açıkta çırpınmaya başladı. Oğlunu görünce denize girip, yanına yüzen Zafer Şirin, Miran Berat'ı kıyıya çekmekte zorlandı. Bunun üzerine Zafer Şirin de çırpınarak, kıyıdakilerden yardım istedi. Baba ile oğlunu, su sporu yapan gençler fark etti. Hemen yanlarına yüzen gençler, Zafer Şirin ile Miran Berat'ı kıyıya getirmeyi başardı. Boğulmak üzere olduğu ve çok su yuttuğu anlaşılan baba ve oğluna, ihbarla gelen sağlık görevlileri müdahale etti. Zafer Şirin ile Miran Berat Şirin, ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Baba- oğlu boğulmaktan kurtardılar

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Fethiye Körfezi'ndeki renk değişimi incelenecekFethiye Körfezi'ndeki renk değişimi incelenecek
Manisa'da 'İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı' açıldıManisa'da 'İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı' açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan 'Kabine revizyonu' açıklaması

Erdoğan'dan 'Kabine revizyonu' açıklaması

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

İşte Neymar'ın yeni adresi! Flaş anlaşma

İşte Neymar'ın yeni adresi! Flaş anlaşma

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gezi Parkı davasında ara karar açıklandı

Gezi Parkı davasında ara karar açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu onayladı

Maltepe'de polise teslim olmak istemeyen silahlı şahıs intihar etti

Polise teslim olmak istemeyen silahlı şahıs intihar etti

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı! Şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Kızına cinsel istismarda bulunan babaya 31 yıl hapis cezası

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu

Son dakika! Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.