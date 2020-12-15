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Baba - oğul arasındaki tartışma kanlı bitti

15.12.2020 15:24 | Son Güncelleme:
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Baba - oğul arasındaki tartışma kanlı bitti

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir baba, tartıştığı oğlunu kalçasından bıçakladı.Olay, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Koru Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir baba, tartıştığı oğlunu kalçasından bıçakladı.
Olay, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Koru Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba S.Ç. ile oğlu N.Ç. sigara yüzünden tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken baba S.Ç. oğlunu kalçasından bıçakladı. N.Ç. isimli genç olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Gözaltına alınan baba S.Ç., oğlunun uyuşturucu kullandığını ve bir süre önce tedavi gördüğünü iddia etti. Tedavinin ardından oğlunun yeniden uyuşturucuya başladığını söyleyen baba, tartışmanın da bu şekilde başladığını öne sürdü.
Öte yandan babası tarafından bıçaklanan N.Ç. ise babasından şikayetçi olarak anneannesine teslim edilmek istediğini söyledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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