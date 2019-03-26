Baba oğulun acı vedası

Şırnak'ta Hüseyin Avni Yavuz'un kullandığı otomobilin sele kapılması sonucu hayatını kaybeden eşi ve annesi, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hava yolu ile Ankara'ya, oradan da Konya'ya gönderilen Emine Yavuz ile (39) ile Gülnazik Yavuz'un (56) cenazeleri, yakınları tarafından morgdan alınarak merkez Karatay ilçesindeki Hacıveyis Camisi'ne getirildi.

Sel felaketinden sağ kurtulan Hüseyin Avni Yavuz (38) ile oğlu Hasan Yavuz da (12) cenaze törenine katıldı. Baba ve oğlunu, burada İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu ile yakınları teselli etti.

Emine ve Gülnazik Yavuz'un cenazeleri, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Konya'dan 15 gün önce müezzin kayyım atanan Hüseyin Avni Yavuz'un kullandığı otomobil, Konak Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle sele kapılmıştı.

Yavuz ile 12 yaşındaki oğlu Hasan Yavuz araçtan çıkmayı başarmış, Yavuz'un eşi Emine ile annesi Gülnazik Yavuz'un cesedi ise AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışması sonucu olay yerinden yaklaşık 500 metre ilerde bulunmuştu.

