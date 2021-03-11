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  4. Baba - oğulun yaralandığı kaza yerinde toplanan kalabalık koronavirüsü unuttu

Baba - oğulun yaralandığı kaza yerinde toplanan kalabalık koronavirüsü unuttu

11.03.2021 21:46 | Son Güncelleme:
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Baba - oğulun yaralandığı kaza yerinde toplanan kalabalık koronavirüsü unuttu

Antalya'nın Serik ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri iş yerinin duvarına çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Murat (32) ile oğlu Mercan Erel (12) kurtarılarak, hastaneye götürüldü. Ekiplerin çalışması sırasında çevrede toplanan kalabalık ise polisin tüm uyarılarına rağmen koronavirüsü unutup sosyal mesafeye aldırış etmedi.

Kaza, saat saat 19.30 sıralarında Serik'e bağlı Akçaalan Mahallesi Pazar pazarı mevkiinde meydana geldi. Murat Erel yönetimindeki otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Murat Erel’in kullandığı otomobil bir iş yerinin duvarına çarparak durdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Murat ile oğlu Mertcan Erel sıkıştı.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Baba- oğul, ekipler ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılabildi. Yaralı baba ve oğul sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet ve ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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KALABALIK KORONAVİRÜSÜ UNUTTU

Öte yandan, kazayı duyup olay yerine gelenler yoğun bir kalabalık oluşturdu. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişi, ekiplerin tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafeye aldırış etmedi. Polis ekipleri bir yandan yaralananların hastaneye sevk edilmesine çalışan sağlık personelinin işi kolaylaştırmaya uğraşırken diğer yandan ise meraklı kalabalığa dağılmaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu. Kalabalık polisin uzun uğraşları sonucu dağıtılabildi.

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(DHA)

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trafik kazası antalya
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