HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Baba ve oğul 1 saat arayla hayatını kaybetti

Baba ve oğul 1 saat arayla hayatını kaybetti

26.01.2023 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da baba ve oğul 1 saat arayla yaşamını yitirdi. Salıpazarı ilçesinde meydana gelen olayda, yolda yürüdüğü esnada kalp krizi geçiren 62 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahsın 92 yaşındaki babası ise, oğlunun vefatından habersiz evinde hayata gözlerini yumdu. 1 saat arayla ölen baba ve oğulun cenazesi dualarla toprağa verildi.

Baba ve oğul 1 saat arayla hayatını kaybetti

Samsun Salıpazarı ilçesinde yolda yürürken kalp krizi geçiren 62 yaşındaki Hüseyin Akman hayatını kaybetti. Oğlunun ölümünden habersiz evde dengesini kaybederek düşen 94 yaşındaki baba Hüseyin Akman da geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. 1 saat arayla ölen baba-oğul, ilçede toprağa verildi.

İlçeye bağlı Esatçifliği Mahallesi’nde oturan Hüseyin Akman kontrol için gittiği hastaneden yaya olarak evine dönerken, yolda fenalaşarak yere düştü.

Çevredekilerce hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Hüseyin Akman, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan aile fertleri hastaneye gelirken, Hüseyin Akman’ın ölümünden 1 saat sonra aynı adı taşıyan ve oğlunun ölümünden habersiz olan baba Hüseyin Akman da evde tuvalete gittiği sırada dengesini kaybedip, yere düştü. Amcasını yerde hareketsiz halde bulan yeğeni, durumu sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Akman'ın beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

1 saat arayla ölen baba-oğul, ilçede dualarla toprağa verildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evin duvarını delip çalışmaya devam ettilerEvin duvarını delip çalışmaya devam ettiler
Kasadan her gün 30-40 bin lira çaldı, aylarca kimse anlamadı! 11 milyon TL'lik akıl almaz vurgunKasadan her gün 30-40 bin lira çaldı, aylarca kimse anlamadı! 11 milyon TL'lik akıl almaz vurgun
İYİ Parti harekete geçti! "Samimilerse iktidar da destek versin"İYİ Parti harekete geçti! "Samimilerse iktidar da destek versin"
Anahtar Kelimeler:
vefat Samsun

En Çok Okunan Haberler

Kurtlar Vadisi'nin Bedir'i Levent Güner hayatını kaybetti! Pala'nın emriyle Aslan Akbey'i öldürmüştü

Kurtlar Vadisi'nin Bedir'i Levent Güner hayatını kaybetti! Pala'nın emriyle Aslan Akbey'i öldürmüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal başlık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal başlık!

Kemal Bey'in ismini onaylayacak noktada değiliz

Kemal Bey'in ismini onaylayacak noktada değiliz

Emre Mor'un acısına takım arkadaşları daha fazla dayanamadı!

Emre Mor'un acısına takım arkadaşları daha fazla dayanamadı!

'Kar geliyor' Tarih verildi! Kar ne zaman yağacak? Bölge bölge...

'Kar geliyor' Tarih verildi! Kar ne zaman yağacak? Bölge bölge...

Cihan Paçacı: ‘Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimi bırakıyorum’

Cihan Paçacı: ‘Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimi bırakıyorum’

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Altınyıldız'da %60 kış indirimi! Beyler tarzınıza hava katacak parçaları keşfetmeye ne dersiniz?

Altınyıldız'da %60 kış indirimi! Beyler tarzınıza hava katacak parçaları keşfetmeye ne dersiniz?

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Flaş fırsat: JBL'in çok sevilen su geçirmez hoparlöründe 100 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: JBL'in çok sevilen su geçirmez hoparlöründe 100 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.