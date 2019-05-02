Baba yadigarı garajı kütüphaneye çevirdi

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Ahmet Soner Öngen vefat eden babasının hayalini evlerinin bahçesinde bulunan garajı kütüphaneye çevirerek gerçekleştirdi.

İlçenin Gölevi Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Soner Öngen, yıllar önce hayatını kaybeden babası Metin Öngen’den yadigar kalan araba garajını, onun hatıralarını ve insanlara faydalı olma düşüncesini gerçeğe dönüştürdü. 30 yıllık garajı bulduğu odun parçaları ve topladığı kitaplarla kütüphaneye çeviren Ahmet Soner Öngen yaptığı kütüphane sayesinde şimdilerde onlarca öğrenciye kitap okumayı sevdirdi.

Kütüphane macerasını anlatan Ahmet Soner Öngen, "Burada evimizin bahçesinde daha önce araba park etmek için bir garajımız vardı. Burayı da farklı hiç bir malzeme kullanmadan yaklaşık 25 metre karelik bir alan içerisinde tamamı ağaç olacak şekilde yaptık. Zaten geçliğimden itibaren kitap meraklısı olan bir insanım. Okumaya başladığım günden itibaren de insanları okumaya yöneltmek istedim. Hayatımda insanların kitaplarını alıp okuyabileceği bir yer hayal etmiştim. Daha sonra aklıma babadan kalma evimizin bahçesinde bulunan çatısı olmayan araba garajını kütüphaneye çevirdim. Baba mesleğim marangozluk olduğu için buranın yapımında etrafımızdan bulduğumuz malzemelerle burayı inşa ettik. Tabi burayı kütüphane olarak kullanılacağını söylediğim genç kardeşlerimizde yardım etti. Yapımı yaklaşık olarak 9 ay sürdü"dedi.

Babasının yadigar garajını nasıl değerlendirdiğini anlatan Ahmet Soner Öngen, "Zaten dışarıda ticarethaneye dönüştürülebilecek bir sürü dükkan vardı. Ama burası hem babamın yadigar garajı hem de doğup büyüdüğüm yer olduğu için buranın bu hale gelmesini istedim. Babamda her zaman insanlara bir şeyler katalım mücadelesi içinde olduğu için bende onun bu hayalini evimizin garajında gerçekleştirdim"ifadelerini kullandı.