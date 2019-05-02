HABER

Baba yadigarı garajı kütüphaneye çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 11:28 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Ahmet Soner Öngen vefat eden babasının hayalini evlerinin bahçesinde bulunan garajı kütüphaneye çevirerek gerçekleştirdi.İlçenin Gölevi Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Soner Öngen, yıllar önce hayatını kaybeden babası Metin Öngen’den yadigar kalan araba garajını, onun hatıralarını ve insanlara faydalı olma düşüncesini gerçeğe dönüştürdü.

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Ahmet Soner Öngen vefat eden babasının hayalini evlerinin bahçesinde bulunan garajı kütüphaneye çevirerek gerçekleştirdi.
İlçenin Gölevi Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Soner Öngen, yıllar önce hayatını kaybeden babası Metin Öngen’den yadigar kalan araba garajını, onun hatıralarını ve insanlara faydalı olma düşüncesini gerçeğe dönüştürdü. 30 yıllık garajı bulduğu odun parçaları ve topladığı kitaplarla kütüphaneye çeviren Ahmet Soner Öngen yaptığı kütüphane sayesinde şimdilerde onlarca öğrenciye kitap okumayı sevdirdi.
Kütüphane macerasını anlatan Ahmet Soner Öngen, "Burada evimizin bahçesinde daha önce araba park etmek için bir garajımız vardı. Burayı da farklı hiç bir malzeme kullanmadan yaklaşık 25 metre karelik bir alan içerisinde tamamı ağaç olacak şekilde yaptık. Zaten geçliğimden itibaren kitap meraklısı olan bir insanım. Okumaya başladığım günden itibaren de insanları okumaya yöneltmek istedim. Hayatımda insanların kitaplarını alıp okuyabileceği bir yer hayal etmiştim. Daha sonra aklıma babadan kalma evimizin bahçesinde bulunan çatısı olmayan araba garajını kütüphaneye çevirdim. Baba mesleğim marangozluk olduğu için buranın yapımında etrafımızdan bulduğumuz malzemelerle burayı inşa ettik. Tabi burayı kütüphane olarak kullanılacağını söylediğim genç kardeşlerimizde yardım etti. Yapımı yaklaşık olarak 9 ay sürdü"dedi.
Babasının yadigar garajını nasıl değerlendirdiğini anlatan Ahmet Soner Öngen, "Zaten dışarıda ticarethaneye dönüştürülebilecek bir sürü dükkan vardı. Ama burası hem babamın yadigar garajı hem de doğup büyüdüğüm yer olduğu için buranın bu hale gelmesini istedim. Babamda her zaman insanlara bir şeyler katalım mücadelesi içinde olduğu için bende onun bu hayalini evimizin garajında gerçekleştirdim"ifadelerini kullandı.

Ünye İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi son sınıf öğrencisi Batın Yiğit Eren," Üniversitenin ilk yıllarından itibaren Ahmet abiyi çok iyi tanıyorum. Kendisi geçtiğimiz sene böyle bir kütüphane yapmak istediğini söyledi. Kütüphane gibi yerlere gittiğimizde kırtasiye anlamında her şey var ancak burada bir kütüphaneden daha fazlası gençlerin buluştuğu kültür evi gibi oldu. Zaman zaman burada öğretmenlerimizle ve arkadaşlarımızla beraber kitap okuma etkinliği gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.
Mehmet Refik Güven Fen Lisesi Öğrencisi Sümeyye Çimiç," Ben buradan geçerken burayı fark ettim. Kütüphane tarzında ama daha çok bir kulübe şeklinde olması çok güzel olmuş. İlk gördüğümde ne olduğunu pek anlayamadım. Kafe tarzında bir yerdir diye düşündüm. Sonra baktım içeride kitapların olduğunu gördüm. Kitap okumayı sevdiğim içinde buraya gelmeye başladı" diyerek sözlerini tamamladı.
Derme çatma isimli yaptığı kütüphanede aylık olarak öğretmenleri ve öğrencileri bir arada buluşturan Ahmet Soner Öngen, zaman zaman yaşlıları da bir araya getirerek onlara da kitap okumasını öğretiyor.

Baba yadigarı garajı kütüphaneye çevirdi

Baba yadigarı garajı kütüphaneye çevirdi

Baba yadigarı garajı kütüphaneye çevirdi

Baba yadigarı garajı kütüphaneye çevirdi

Baba yadigarı garajı kütüphaneye çevirdi

Baba yadigarı garajı kütüphaneye çevirdi

Baba yadigarı garajı kütüphaneye çevirdi

Baba yadigarı garajı kütüphaneye çevirdi

Baba yadigarı garajı kütüphaneye çevirdi

Baba yadigarı garajı kütüphaneye çevirdi

Baba yadigarı garajı kütüphaneye çevirdi

Baba yadigarı garajı kütüphaneye çevirdi

Baba yadigarı garajı kütüphaneye çevirdi

Baba yadigarı garajı kütüphaneye çevirdi

Baba yadigarı garajı kütüphaneye çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği an bakın ne yaptı

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği an bakın ne yaptı

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Bir kadını öldüresiye dövdü, diğerini vurup kaçtı

Bir kadını öldüresiye dövdü, diğerini vurup kaçtı

Survivor sorusuna yanıt: Acun'a yalvardım

Survivor sorusuna yanıt: Acun'a yalvardım

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz'a destek!

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz'a destek!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tel Rifat'ta Türk askerlerine taciz ateşi!

Tel Rifat'ta Türk askerlerine taciz ateşi!

Kuyruğun sonu gelmedi! Bakın bu kez ne için sıraya girdiler

Kuyruğun sonu gelmedi! Bakın bu kez ne için sıraya girdiler

Gençlerin ölüm oyunu! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp denize attı

Elleri ve ayaklarını bağlayıp... Saniye saniye görüntülendi

Kayıp çocuklar Selim ve Barış bulundu!

Ve iyi haber geldi! Selim ve Barış bulundu

Fiyatları dudak uçuklattı! Tam 400 milyon yıllık

Fiyatları dudak uçuklattı! Tam 400 milyon yıllık

YPG'nin sözde komutanı İzmir'de yakalandı

YPG'nin sözde komutanı İzmir'de yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.