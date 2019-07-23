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Babadağ'ın vazgeçilmezleri: "Kadın pilotlar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 11:09 | Son Güncelleme

Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi'ndeki 7 kadın pilot, adrenalin tutkunlarının eşsiz manzarada heyecan dolu dakikalar yaşamasına aracılık ediyor - Babadağ'ın ilk kadın pilotu Yeliz Bakar: - "Bazen havada kadın arkadaşlarla yan yana geliyoruz. Çok güzel oluyor. Genellikle aileler çocuklarını havada bize emanet ediyor" - Tandem pilot Bahar Türkbey: - "Havalandıktan sonra bu hayatta yaşayabileceğiniz en güzel odaklanmayı yaşıyorsunuz. Yolcularıma da bu anı yaşatmak gerçekten beni çok mutlu ediyor"

ALİ RIZA AKKIR -Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi'ndeki 7 kadın pilot, tatilcilerin gökyüzündeki heyecanına ortak oluyor.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bin 965 rakımlı Babadağ, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatifine bağlı, farklı firmalarda çalışan 300 yamaç paraşütü pilotunun arasında, 7 kadın tandem (ikili) uçuş yapıyor.

Pilotlar, adrenalin tutkunlarının eşsiz manzarada heyecan dolu dakikalar yaşamasına aracılık ediyor.

- Aileler çocuklarını onlara emanet ediyor

Babadağ'ın ilk kadın pilotu 36 yaşındaki Yeliz Bakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez 17 yaşında uçtuğunu, eğitimlerin ardından 2003’ün sonlarında ticari uçuşa başladığını söyledi. Uzun süre Babadağ’da tek kadın pilot olarak çalıştığını, bu sürede talebe yetişemediğini aktaran Bakar, kadın pilot sayısının artmasıyla kendisinin de rahatladığını dile getirdi.

Uçmaya gelen ve hevesli olanlara hayallerini ertelememe çağrısında bulunan Bakar, "Kalkış pistlerinde kadınları görmek istiyorum. Bazen havada kadın arkadaşlarla yan yana geliyoruz. Çok güzel oluyor. Genellikle aileler çocuklarını havada bize emanet ediyor. Anne olduğum için sanırım daha çok aileler bizi tercih ediyor. Ölüdeniz’e gelip de uçmamak olmaz. Tatil dönüşü insanların 'Uçtun mu?' sorusuna 'Uçmadım' demek olmaz. Burası yamaç paraşütünde dünyanın en önemli noktalarından birisi. Buraya her gelen uçup gidiyor." diye konuştu.

- Kimya mühendisliğini bırakıp pilot oldu

38 yaşındaki tandem pilot Bahar Türkbey ise ODTÜ Kimya Mühendisliği okurken havacılık kulübüne yazıldığını, 2000 yılında uçmaya başladığını bildirdi.

Okulun ardından sonra sekiz yıl mühendislik yaptığını dile getiren Türkbey, 6 yıl önce işi bırakarak yamaç paraşütü pilotluğuna geçtiğini anlattı. Türkbey, şöyle konuştu:

"Şimdi benim asıl mesleğim pilotluk. Benden önce iki kadın pilot vardı. Ben üçüncü oldum. Herkes saygı duyuyor, tecrübeme güveniyor. 300 pilotun neredeyse tamamıyla çok iyi ilişkim var. Havalandıktan sonra bu hayatta yaşayabileceğiniz en güzel odaklanmayı yaşıyorsunuz. O anı yaşayabileceğiniz başka bir aktivite yok. Yolcularıma da bu anı yaşatmak gerçekten beni çok mutlu ediyor. Turist olarak gelip benimle uçan ve sonraki yıllarda eğitim alarak buraya uçmaya gelen arkadaşları görüyorum. Bizimle uçuyorlar bu da bizi çok mutlu ediyor."

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Babadağ Fethiye kadın pilot Muğla Ölüdeniz yamaç paraşütü

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