Babalar Günü hangi gün kutlanacak? 2022 yılı Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında kutlanacak?

2022 yılı Babalar Günü tarihi Haziran ayının ortalarına gelinmesiyle merak edilmeye başlandı. Babalarına sürpriz yapmak isteyen evlatlar ve anneler tarafından Babalar Günü sorgulanıyor. Peki, Babalar Günü ne zaman kutlanacak?

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Her sen kutlanan ve Anneler Günü gibi merakla beklenen günlerin başında olan Babalar Günü, her yıl, Haziran ayının 3. Pazar günü kutlanıyor. Çocukların ve annelerin tarihini sorguladığı Babalar günü bu sene ise 19 Haziran 2022 tarihine denk geliyor.

BABALAR GÜNÜ'NÜN BİLİNMEYEN TARİHÇESİ

Babalar gününün meydana gelişi pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İşte bu özel günün ortaya çıkışı:

Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, annelere özel olarak bilinen Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini istemekteydi. Öyle ki Dodd'un babası anneleri yokken altı çocuğunu bir başına büyütmüştü. Kız çocuğu, babasının doğum günü olan 5 Haziran tarihini Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başladı ancak yapılan çalışmalar istediği gibi o tarihte tamamlanamadı. Ve kutlama Haziran'ın 3. Pazar'ına alınabildi.

Babalar Günü bu sebeple Haziran ayında kutlanmaktadır. Babalar Günü ilk defa 19 Haziran 1910 tarihinde Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiştir ancak bu özel gün henüz resmi olarak Babalar Günü ilan edilmemiştir.

1966 senesinde o dönemin başkanı Lyndon Johnson, söz konusu tarihin Babalar Günü olarak kutlanacağını halka duyurmuştur ve bununla ilgili bir bildiri yayımlamıştır. Yine 1972 yılında da başkan Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal şekilde ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.



